Se confirmó la sanción a Eduardo Coudet por los insultos a Falcón Pérez: los partidos que se perderá el DT de River

El entrenador del Millonario recibió la sanción por parte de AFA y deberá cumplirla en el próximo Torneo Clausura.

Tras ser informado por el árbitro Yael Falcón Pérez por el reclamo desmedido y los insultos en la derrota de River ante Belgrano por la final del Torneo Apertura, el entrenador Eduardo Coudet se ve expuesto a una importante sanción, que podría ser de hasta cuatro partidos sin dirigir.

Después de esta situación, el ‘Chacho’ hizo su descargo ante las autoridades y pidió disculpas por su accionar con el fin de tener menos fechas de suspensión para poder estar presente en los próximos encuentros de su equipo, ya por el inicio del Torneo Clausura que arrancará después del Mundial.

Finalmente, y tras conocerse el fallo publicado por la AFA, Coudet recibió dos fechas de suspensión no redimibles por multa. De esta manera, no podrá estar presente en los próximos dos encuentros de su equipo por el campeonato local, que serán ante Barracas Central y Gimnasia de La Plata.

Así las cosas, en estos encuentros del Millonario por el Torneo Clausura quien estará a la cabeza del equipo dentro del campo de juego será Damián Musto, quien hoy es el primer ayudante de campo de Coudet y que también se muestra activo dando indicaciones en cancha.

El comunicado de AFA

“Se suspende por dos partidos al director técnico Eduardo Germán Coudet, del Club Atlético River Plate. Art. 13.1 c) del Código Disciplinario”, informaron las autoridades. De esta manera, el Chacho se salvó de un castigo todavía mayor, algo que se barajó en un primer momento.

Coudet ilusionó al hincha de River

“Destacar también que viene un parate. Yo estoy muy contento de estar donde estoy, de poder trabajar con la gente que tengo que trabajar. Si le tengo que decir algo al hincha es que River va a armar algo lindo”, dijo el entrenador en conferencia de prensa tras vencer a Blooming.

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“Voy a poder tener participación y elegir jugadores de características que creo que necesito para jugar a lo que quiero jugar. Cuánto va a ser el movimiento no sé. Ustedes especulan mucho, pero movimiento va a haber. Creo que vamos a tener participación activa en el mercado y que vamos a armar algo muy lindo”, se extendió el Chacho para ilusionar al hincha.

Eduardo Coudet, entrenador de River. (Foto: Getty)

Datos claves

Eduardo Coudet recibió dos fechas de suspensión tras ser informado por el árbitro Falcón Pérez .

recibió dos fechas de suspensión tras ser informado por el árbitro . El técnico de River Plate se ausentará ante Barracas Central y Gimnasia de La Plata.

se ausentará ante Barracas Central y Gimnasia de La Plata. Damián Musto dirigirá al equipo en el campo de juego durante la sanción del entrenador.