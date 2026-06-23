Sufre Paraguay: la FIFA confirmó la sanción para Miguel Almirón tras aplicarle la “Ley Prestianni”

El 10 ya sabe cuánto tiempo estará sin jugar para la Albirroja, que se jugará la clasificación sin él. Detalles.

Días atrás, la Selección de Paraguay fue víctima de la primera aplicación de la “Ley Prestianni“. Miguel Almirón se fue expulsado por taparse la boca para hablar con su rival y dejó a la Albirroja con 10 en la ajustada victoria ante Turquía. Este martes, se conoció la sanción.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA hizo oficial el castigo para el ex futbolista de Lanús, luego de haber conocido su descargo y el de Mert Müldür, que fue quien denunció su accionar ante el equipo arbitral. Por suerte, al paraguayo le impusieron la pena menor de las que podía tener.

Almirón recibió solo una fecha de suspensión. De esta manera, el zurdo deberá ausentarse en el próximo compromiso ante Australia (jueves 23hs. de Argentina). En caso de que los de Gustavo Alfaro accedan a la próxima instancia, podrá contar con el futbolista de 32 años.

Ley Prestianni: qué es y cuál es su origen

Vale recordar que la regla fue incorporada este año tras el polémico episodio que protagonizaron Gianluca Prestiani y Vinicius Junior durante la temporada europea. En aquel duelo entre Benfica y Real Madrid por Champions League, el brasileño denunció haber recibido un insulto racista por parte del argentino. Sin embargo, la investigación nunca pudo determinar con certeza los dichos debido a que el ex Vélez cubrió su boca durante el cruce con el brasileño, impidiendo cualquier lectura labial o prueba visual concluyente.

Ese vacío probatorio llevó a la FIFA a impulsar un nuevo reglamento. Por eso, implementó una norma que impide a los jugadores taparse la boca cuando dialogan o discuten con adversarios, árbitros o integrantes del cuerpo técnico rival, siendo las conversaciones con compañeros o entrenadores propios la única excepción. El fin último de la medida es evitar situaciones ambiguas y facilitar la identificación de posibles insultos discriminatorios, amenazas o agresiones verbales.

Almirón, quizás por costumbre o por la intensidad del momento, terminó convirtiéndose en el primer jugador sancionado bajo esta nueva reglamentación. Todo debido a un cruce propio de las pulsaciones que requiere un partido caliente de una Copa del Mundo, pero que terminó transformándose en un antecedente histórico para el el planeta del fútbol.

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¿Qué dijo Alfaro sobre la expulsión de Almirón?

Aunque Gustavo Alfaro no quiso entrar en comparaciones odiosas, encendió una alerta sobre cómo reglas como la “Ley Prestianni” pueden terminar siendo manipuladas y desvirtuar el juego. “El reglamento dice que es expulsión, taparse la boca es expulsión, es tarjeta roja. Contra eso no puedo hacer nada”, comenzó diciendo para justificar el fallo.

Pero advirtió: “A mí me parece también que con una tarjeta amarilla es suficiente, hay cosas que se penan con un rigor excesivo y el temor que yo tengo es que el fútbol pierda su esencia. Me parece que hoy estamos todos jugando más con el reglamento para ver dónde le puedo yo sacar una ventaja”.

Síntesis

El paraguayo Miguel Almirón recibió una fecha de suspensión por la Comisión Disciplinaria de la FIFA.

recibió una fecha de suspensión por la Comisión Disciplinaria de la FIFA. El futbolista se perderá el próximo partido contra Australia el jueves a las 23:00.

el jueves a las 23:00. El jugador de 32 años podrá volver a jugar si Paraguay clasifica a la siguiente ronda.