Por qué no juega Miguel Almirón hoy en Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026

La Albirroja se juega la clasificación ante los oceánicos con una baja sensible.

En el Levi’s Stadium de Santa Clara, la Selección de Paraguay enfrenta este jueves a su par de Australia en el marco de la tercera y última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Los dirigidos por Gustavo Alfaro saldrán a la cancha sin una de sus principales figuras.

Es que Miguel Almirón no aparece entre los titulares ni estará disponible como relevo en la Albirroja. La razón es su expulsión en la segunda presentación de su equipo, ante Turquía. Los guaraníes consiguieron la victoria por la mínima, pero perdieron a uno de sus referentes.

Sobre el final de la primera parte, cuando Paraguay ya estaba en ventaja, Almirón se tapó la boca en un cruce verbal con Mert Muldur. El turco reclamó la acción ante los árbitros y el paraguayo se fue expulsado, estrenando la ‘Ley Prestianni’ como consecuencia del encuentro entre el argentino y Vinícius Júnior en la Champions League.

La expulsión de Almirón ante Turquía. (Foto: Getty)

Las formaciones de Paraguay y Australia

Paraguay : Orlando Gill; Gustavo Velázquez, Omar Alderete, Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Alexandro Maidana; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza; Julio Enciso, Gabriel Ávalos.

: Orlando Gill; Gustavo Velázquez, Omar Alderete, Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Alexandro Maidana; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza; Julio Enciso, Gabriel Ávalos. Australia: Patrick Beach; Alessandro Circati, Jordan Bos, Aziz Behich, Harry Souttar, Lucas Herrington; Connor Metcalfe, Aiden Oneill, Jackson Irvine; Nestory Irankunda, Cristian Volpato.

La tabla del Grupo D y los mejores terceros

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