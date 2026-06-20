En Paraguay hicieron parte a Messi de la bronca por la expulsión de Almirón: “No puede ser”

Más allá de las razones que volvió a exponer FIFA, en Paraguay creen que la aplicación de la regla es selectiva y tendenciosa.

El alivio que significó para la Selección de Paraguay la victoria 1-0 sobre Turquía, después de la dura derrota que había sufrido en el estreno ante Estados Unidos, tuvo como contracara el fastidio por la expulsión de Miguel Almirón en aplicación de la “Ley Prestianni”, por haberse llevado la mano a la boca al dirigirse a un rival.

Incluso cuando FIFA se encargó de volver a salir a explicar la reglamentación que es una de las últimas medidas que se tomaron en la lucha contra el racismo en el fútbol, la opinión pública paraguaya no quedó nada conforme con la sanción, que no solo consideraron desproporcionada sino también selectiva.

“Es una mentira la regla, se aplica con nosotros. ¿Cuántas simulaciones hubo en el Mundial? ¿Cuántos amonestados hubo? Uno, Miguel Almirón. ¿Cuántos futbolistas se llevan la mano a la boca? Messi lo hace todo el tiempo. ¿Cuántos expulsados hubo? Uno, Miguel Almirón. Si van a hacer una regla, aplíquenla para todos muchachos. No somos conejillos de india”, manifestó el periodista Juan Manuel Figueredo.

Chipi Vera, por su parte, se refirió a la tarjeta roja que le fue perdonada a Messi por la dura infracción que cometió sobre Aissa Mandi en el partido entre Argentina y Argelia: “Cómo puede ser que un jugador que se tapa la boca tenga el mismo resultado que una plancha, que una jugada de agresión”, señaló. Maxi Biancucchi, ex jugador y primo de Lionel Messi, acompañó esa valoración: “Todos estamos en contra del racismo, pero no puede ser una roja el llevarte la mano a la boca. Rompe el espíritu del juego, porque vos estás imaginándote lo que se está diciendo. Y de pronto una patada criminal es una amarilla”, señaló.

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La que es roja/La que no es roja



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¿Qué dijo Alfaro sobre la expulsión de Almirón?

Aunque Gustavo Alfaro no quiso entrar en comparaciones odiosas, encendió una alerta sobre cómo reglas como la “Ley Prestianni” pueden terminar siendo manipuladas y desvirtuar el juego. “El reglamento dice que es expulsión, taparse la boca es expulsión, es tarjeta roja. Contra eso no puedo hacer nada”, comenzó diciendo para justificar el fallo.

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Pero advirtió: “A mí me parece también que con una tarjeta amarilla es suficiente, hay cosas que se penan con un rigor excesivo y el temor que yo tengo es que el fútbol pierda su esencia. Me parece que hoy estamos todos jugando más con el reglamento para ver dónde le puedo yo sacar una ventaja”.

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