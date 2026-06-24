En el BC Place de Vancouver, por la tercera fecha del Grupo B del Mundial 2026, la Selección de Suiza y la Selección de Canadá se enfrentan en búsqueda de quedarse con el primer puesto de la zona. El partido comienza a las 16.00 horas, será dirigido por Ramon Abatti y puede verse en vivo tanto a través de TyC Sports como de DSports.
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Suiza vs. Canadá EN VIVO y ONLINE por el Mundial 2026: minuto a minuto
En el BC Place de Vancouver, europeos y americanos se enfrentan por el primer puesto del grupo.
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