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Mundial 2026

Suiza vs. Canadá EN VIVO y ONLINE por el Mundial 2026: minuto a minuto

En el BC Place de Vancouver, europeos y americanos se enfrentan por el primer puesto del grupo.

Suiza y Canadá se enfrentan por el Mundial 2026.
© GettySuiza y Canadá se enfrentan por el Mundial 2026.

En el BC Place de Vancouver, por la tercera fecha del Grupo B del Mundial 2026, la Selección de Suiza y la Selección de Canadá se enfrentan en búsqueda de quedarse con el primer puesto de la zona. El partido comienza a las 16.00 horas, será dirigido por Ramon Abatti y puede verse en vivo tanto a través de TyC Sports como de DSports.

Suiza vs. Canadá por el Mundial 2026: minuto a minuto

Las formaciones del partido

Marco D'Arcangelo
Marco D'Arcangelo
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