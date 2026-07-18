Ganó dos premios MVP en el Mundial, enfrentó a Argentina y Aston Villa lo presentó recordando su cruce con Dibu Martínez

El futbolista de 20 años llegó al club de Birmingham a cambio de una cifra cercana a los 60 millones de euros.

El Mundial 2026 llega a su fin este fin de semana, lo cual significa que el 90% de los seleccionados participantes, ya dejó la competición y los futbolistas o bien están de vacaciones, o regresaron a sus respectivos destinos para continuar sus carreras e iniciar la pretemporada con sus clubes.

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En ese contexto, quien aprovechó la gran vidriera que significa la Copa del Mundo fue el suizo Johan Manzambi, que confirmó su llegada a la Premier League para jugar en Aston Villa y ser compañero de Dibu Martínez.

Johan Manzambi, el nuevo refuerzo de Aston Villa. (Getty)

Manzambi fue la figura de Suiza en al Copa del Mundo y se perdió los cuartos de final contra Argentina por lesión, pero formó parte del plantel y hasta tuvo un cruce con el arquero argentino.

En ese cruce, Dibu le consultaba a Manzambi si iba a ir al Aston Villa, algo que el suizo confirmó en aquel momento y que el club no dejó pasar a la hora de anunciar su contratación, que se dio por una cifra cercana a los 60 millones de euros, de acuerdo a los reportes que llegan desde Europa.

He told you he was coming… pic.twitter.com/41MW6Y8Ks7 — Aston Villa (@AVFCOfficial) July 17, 2026

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Johan Manzambi fue una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, jugó apenas 4 partidos ya que se lesionó para la fase final, pero fue suficiente para dejar su huella con 3 goles, 2 asistencias y 2 premios al MVP de partido, lo cual fue suficiente para sacarlo del Eintracht Frankfurt y depositarlo en la Premier League. Y jugará Champions la próxima temporada.

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