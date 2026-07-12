El defensor suizo realizó un crudo descargo con la prensa y puso el foco en la expulsión de Embolo, que se dio tras la revisión del VAR.

El duelo entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial fue atrapante y con un desenlace agónico. Nuevamente, los de Lionel Scaloni ganaron un partido de eliminación directa sobre el final, tal como sucedió ante Cabo Verde en el alargue y frente a Egipto en los 90. Mac Allister rompió el cero, Ndoye empató para los europeos, mientras que Julián Alvarez y Lautaro Martínez establecieron el 3 a 1 definitivo con tantos marcados en la prórroga.

Hubo una jugada clave que cambió el partido y lo tuvo a Embolo como protagonista. El atacante suizo había recibido una tarjeta amarilla por una falta sobre Leandro Paredes, minutos más tarde simuló una falta y como el árbitro había cobrado erróneamente al revés -con amonestación al jugador argentino- pudo revisar la situación en el VAR y eso derivó en la segunda amarilla para Embolo.

Akanji, lapidario con el árbitro

Una de las grandes figuras de Suiza es Manuel Akanji, el defensor con pasado en Manchester City y presente en Inter de Milan. En diálogo con la prensa, el suizo afirmó: “No suelo quejarme del árbitro, pero hoy todo les salió bien. Nunca había jugado un partido tan desigual. Ninguna de sus simulaciones fue sancionada“.

Además, agregó: “No recibieron ni una sola tarjeta amarilla en los primeros 90 minutos. Luego, por el incidente de Breel, sí que recibió una amarilla. Pero incluso con diez hombres, hicimos lo que pudimos. Por supuesto, Breel es una pieza fundamental de este equipo; lo apoyamos incondicionalmente“.

Akanji y Messi. (Foto: Getty).

Freuler se sumó a las quejas

Otro de los que mostró su descontento con el árbitro fue Remo Freuler: “Es decepción y frustración. Salimos a jugar con pasión y entrega. Hasta la tarjeta roja, teníamos el partido bajo control. Cómo puede intervenir el VAR en una situación así y en un partido como este es algo que aún necesito comprender. Perder así después de una actuación arbitral tan deficiente duele mucho. Hicimos historia, pero hoy queríamos más”.

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