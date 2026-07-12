Lautaro Martínez se quejó del mal aliento de Granit Xhaka en el triunfo de Argentina ante Suiza por el Mundial

En una acción que no se vio en la transmisión, el Toro se cruzó con el capitán europeo en pleno partido y luego intervino Lionel Messi.

Este sábado por la noche, la Selección Argentina venció 3-1 a Suiza por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 y selló la clasificación, por lo que jugará la semifinal ante Inglaterra en uno de los partidos más calientes de la historia. En medio de ese contexto, Lautaro Martínez protagonizó un particular cruce con Granit Xhaka sobre el campo de juego.

El compromiso tuvo un episodio que marcó un antes y un después: la expulsión de Embolo vía VAR a través de una nueva regla que impuso la FIFA a partir de este Mundial. A partir de allí, el referente del combinado europeo empezó a tener discusiones con muchos jugadores albicelestes y, cerca del final del cotejo, tuvo un imperdible momento con el talentoso delantero.

Lo cierto es que Lautaro Martínez se quejó del mal aliento de Xhaka. En un cruce que duró más de 40 segundos sobre el campo de juego mientras el partido estaba detenido, el suizo estaba enojado con el argentino y se le puso cara a cara. En ese preciso momento, el Toro apeló a aumentar la bronca del rival, alegando que tenía feo olor en la boca al hablarle.

El cruce entre Lautaro y Xhaka. Todo comenzó cuando el suizo provocó al Flaco López y el Toro salió a encararlo.



REFERENTE ⚔️🇦🇷



📹 @arlindsadiku89 pic.twitter.com/MOcezFUzv0 — Archivo Lautaro (@ArchivoLautaro) July 12, 2026

Tal fue la bronca que despertó Granit durante la discusión, que lo “invitó” a continuar el altercado en la zona de vestuarios, donde no hay presencia de las cámaras televisivas ni tampoco de los videos que pueden grabar los fanáticos desde sus ubicaciones en las tribunas del estadio. Sin embargo, el argentino lo ignoró y siguió su curso sobre el césped del recinto.

Inmediatamente después de esa acalorada situación, Xhaka intentó explicarle a Lionel Messi lo sucedido, bajo la atenta mirada del árbitro que observaba de cerca la conversación. Allí, el astro cerró el instante con una palmada sobre Granit para ponerle punto final al acontecimiento que no se pudo percibir durante la transmisión oficial, pero que se viralizó por redes sociales.

Publicidad

Xhaka was explaining seriously to Messi what happened between him and Lautaro



Messi didn’t understand any single word so he just gave him a pat on the back 😭 pic.twitter.com/8w8SDqTfos — R127💎 (@raneme127) July 12, 2026

Cuándo y dónde juegan Argentina – Inglaterra

El encuentro entre la Selección Argentina e Inglaterra se disputará el próximo miércoles 15 de julio, desde las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Del otro lado del cuadro ya esperan Francia y España, que definirán el martes al primer finalista del torneo. Bien se sabe que será un partido caliente por la Guerra de Malvinas, que los futbolistas ya recordaron con cánticos.

El cuadro final del Mundial 2026