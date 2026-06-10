Tarjetas amarillas limpias en el Mundial 2026: cuándo se resetean las amonestaciones

Los jugadores que vean la cartulina amarilla deberán cuidarse por demás en el transcurso de la Copa del Mundo.

La FIFA ha implementado una reforma histórica en el reglamento disciplinario del Mundial 2026. Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, las tarjetas amarillas se limpiarán en dos momentos estratégicos del torneo: al finalizar la fase de grupos y nuevamente después de los cuartos de final.

Este cambio revolucionario responde al nuevo formato de 48 selecciones y 104 partidos, junto con la inclusión de una ronda adicional de dieciseisavos de final que no existía en ediciones anteriores.

El sistema de doble amnistía en el Mundial 2026

La reforma establece dos momentos precisos de limpieza disciplinaria que transformarán completamente la estrategia de competencia en este torneo. Tras la conclusión de la fase de grupos, todos los jugadores que hayan recibido tarjetas amarillas comenzarán la ronda de dieciseisavos de final con un registro completamente limpio.

Posteriormente, después de disputados los cuartos de final, ocurrirá un segundo borrado de amonestaciones antes del acceso a las semifinales.

Este sistema de doble amnistía significa que los futbolistas más destacados del torneo llegarán sin riesgo de suspensión por acumulación tanto a octavos de final como a las instancias decisivas.

La implementación de este mecanismo busca equilibrar la disciplina en el campo con la calidad del espectáculo, evitando que las grandes figuras de la competición se pierdan partidos cruciales por sanciones acumulativas de fases tempranas.

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Cambios respecto a mundiales anteriores

En ediciones previas, como la Copa del Mundo de Qatar 2022, las tarjetas amarillas únicamente se anulaban después de los cuartos de final. Esto generaba situaciones problemáticas donde un futbolista podía recibir dos amonestaciones en los cinco partidos previos a los cuartos y ser automáticamente suspendido para encuentros decisivos.

Facundo Tello, árbitro argentino que estará en el Mundial (Getty)

Con esta nueva normativa, el sistema se vuelve más flexible y adaptado a un calendario considerablemente más extenso. La anterior regla implicaba que los jugadores llegaran a las fases eliminatorias tempranas bajo el condicionamiento de riesgo de suspensión.

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Muchos futbolistas destacados en torneos anteriores debieron gestionar sus esfuerzos defensivos y la presión ejercida con extrema cautela, conociendo que una segunda amarilla significaba perder el siguiente encuentro en instancias potencialmente decisivas. Con la reforma implementada por la FIFA, esta preocupación disminuye significativamente.

Cómo funcionará la aumulación de tarjetas

Bajo el nuevo reglamento del Mundial 2026, la dinámica de suspensiones por acumulación varía según la fase de competición. Durante la fase de grupos, un futbolista deberá recibir tarjetas amarillas en dos de los tres partidos para ser suspendido del siguiente encuentro. Una vez concluida la fase de grupos y activada la primera amnistía, todas las amonestaciones se eliminan del registro.

Posteriormente, en la etapa eliminatoria comprendida entre dieciseisavos, octavos y cuartos de final, un jugador necesitará recibir dos tarjetas amarillas en distintos partidos de ese bloque para cumplir una jornada de sanción.

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Tras los cuartos de final y la activación de la segunda amnistía, los registros se resetean completamente. Esto garantiza que ningún jugador se pierda la semifinal o la final únicamente por acumulación de amonestaciones, a menos que reciba una tarjeta roja directa o doble amonestación en la propia semifinal.

Impacto táctico y competitivo

La reforma disciplinaria ha generado respaldo entre directores técnicos y planteles de selecciones internacionales. Los entrenadores podrán adoptar planteamientos defensivos más agresivos durante la fase de grupos y la primera mitad de la eliminatoria, sabiendo que el contador de amarillas se reiniciará en momentos críticos.

Esta flexibilización permite una mayor intensidad en las entradas, presión defensiva y gestión de faltas tácticas sin vivir pendiente del riesgo de suspensión.

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El Consejo de la FIFA consideró que este enfoque resulta más justo y equilibrado, disminuyendo el impacto de sanciones acumulativas en un torneo más extenso. La medida busca asegurar la presencia de las grandes figuras en las rondas decisivas, fortaleciendo tanto el nivel competitivo como el atractivo para millones de aficionados globales.

El torneo, que se disputará entre México, Estados Unidos y Canadá, iniciará el 11 de junio con el duelo entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca.

Contexto del formato ampliado a 48 Selecciones

El Mundial 2026 será la primera edición en la historia con 48 selecciones participantes, repartidas en 12 grupos de cuatro equipos. Esta expansión ha obligado a la FIFA a replantear múltiples aspectos del formato competitivo, incluyendo la incorporación de una ronda adicional de dieciseisavos de final.

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Con más encuentros en juego, la probabilidad de sanciones por acumulación aumenta de manera significativa, lo que justifica la implementación de amnistías adicionales.

La ampliación de 32 a 48 equipos suma 104 partidos totales al calendario, incrementando exponencialmente el riesgo de que futbolistas clave reciban tarjetas amarillas durante fases tempranas.

Sin este ajuste reglamentario, decenas de jugadores destacados podrían llegar a semifinals y final condicionados por antecedentes disciplinarios. La reforma representa un equilibrio necesario entre mantener la disciplina del juego y garantizar la participación de las principales figuras en instancias decisivas del mayor evento futbolístico mundial.