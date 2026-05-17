El enganche de 21 años se recupera de una lesión ligamentaria y continuará en la Academia una vez finalizado su préstamo actual.

Valentín Carboni todavía no pudo mostrar en Racing todo lo que vino a buscar. Pero no quiere quedarse de brazoa cruzados. La lesión ligamentaria que sufrió a las pocas semanas de llegar al club frenó de golpe un semestre clave en su carrera. Sin embargo, lejos de pensar en una salida anticipada o en cerrar el ciclo sin revancha, tanto el futbolista como la Academia apostaron por continuar juntos. Y todo indica que ese deseo está muy cerca de concretarse.

Según informó César Luis Merlo, Racing acordó con Inter la continuidad de Valentín Carboni hasta diciembre de 2027. El delantero, que actualmente se recupera de una rotura de ligamentos en la rodilla derecha, extenderá el préstamo que originalmente culmina a fines de este año. Solo resta la firma para oficializarlo.

La decisión marca una fuerte apuesta de ambas partes. Por un lado, Racing sostiene la confianza en un futbolista que llegó como una de las grandes incorporaciones del mercado argentino. Por el otro, Carboni mantiene la idea de recuperarse en Avellaneda y tener una segunda oportunidad después de un arranque atravesado por las lesiones y la adaptación.

El atacante de 21 años había arribado a préstamo desde Inter con la intención de sumar continuidad y volver a meterse en la órbita de la Selección Argentina pensando en el Mundial 2026. Sin embargo, el panorama cambió rápidamente. Luego de disputar apenas cinco partidos con la camiseta de Racing, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del ligamento colateral externo de la rodilla derecha durante un entrenamiento a fines de febrero.

Carboni seguirá en Racing hasta 2027 (@valentincarboni_).

Significó la segunda ocasion en la que sufre esta lesión, siendo la primera en octubre de 2024. Y a pesar de que tenía la posibilidad de regresar a Italia para operarse y continuar allá la recuperación, Carboni eligió quedarse en Argentina.

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Vale recordar que el joven enganche venía de un semestre con pocos minutos en Genoa y veía en Racing una oportunidad ideal para recuperar rodaje y volver a instalarse como una de las grandes promesas del fútbol argentino. Ahora, mientras atraviesa la etapa más dura de la rehabilitación, en Avellaneda ya trabajan para darle la revancha que la lesión le quitó demasiado rápido.

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