Tras ganar el Mundial, Lamine Yamal propuso una pelea entre un jugador de España y uno de Argentina para la Velada del Año de Ibai Llanos

Pasaron 24 horas desde la final del Mundial 2026 y todavía hay mucha tela para cortar. La Selección de España superó de forma contundente a Argentina y hoy celebra su segunda estrella en la Plaza de Cibeles, el punto de los festejos en Madrid.
En medio de la alegría y el contacto con los hinchas, el plantel dirigido por Luis de la Fuente se topó con un cartel que les hizo gracia a los jugadores. Fabián Ruiz lo tomó y lo mostró a cámara. “Velada del Año VII: Paredes vs. Gavi”, decía el cartón pintado.
Allí, Lamine Yamal volvió a exhibirlo y llamó al camarógrafo para que tomara bien el mensaje que llevó uno de los hinchas en relación al encontronazo entre el volante de Boca y el de Barcelona tras la final en el MetLife Stadium.
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Lo cierto es que el próximo sábado 25 de julio se desarrollará una nueva edición de la Velada del Año, organizada por Ibai Llanos. Aunque Paredes y Gavi no estarán, el aporte futbolero y de rivalidad entre Argentina y España lo aportarán los periodistas Gastón Edul y Edu Aguirre.
Qué pasó entre Paredes y Gavi
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Tras el pitazo final y las corridas de celebración de los españoles, Rodri provocó a Nahuel Molina, que le pegó una piña a la pasada. Cuando el mediocampista de Manchester City retrocedió para enfrentar al lateral, se inició la tangana.
Paredes llegó a defender a su compañero y Gavi, al propio. Afortunadamente, no pasó a mayores, aunque quedarán para la historia las agresiones entre los protagonistas.
LA BRONCA DE LEANDRO PAREDES TRAS EL FINAL DEL PARTIDO#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/uY4RVg9OS7— DSPORTS (@DSports) July 19, 2026
Datos clave
- Lamine Yamal mostró un cartel proponiendo a Paredes vs Gavi en la Velada.
- Mundial 2026: España venció a Argentina en la final y celebró en Madrid.
- Paredes y Gavi protagonizaron un encontronazo físico tras el partido en el MetLife Stadium.