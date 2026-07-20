Tras ganar el Mundial, Lamine Yamal propuso una pelea entre un jugador de España y uno de Argentina para la Velada del Año de Ibai Llanos

En los festejos de la Roja en Madrid, la joya de Barcelona mostró un cartel y bromeó sobre un posible enfrentamiento para el evento de la próxima semana.

Pasaron 24 horas desde la final del Mundial 2026 y todavía hay mucha tela para cortar. La Selección de España superó de forma contundente a Argentina y hoy celebra su segunda estrella en la Plaza de Cibeles, el punto de los festejos en Madrid.

En medio de la alegría y el contacto con los hinchas, el plantel dirigido por Luis de la Fuente se topó con un cartel que les hizo gracia a los jugadores. Fabián Ruiz lo tomó y lo mostró a cámara. “Velada del Año VII: Paredes vs. Gavi”, decía el cartón pintado.

Allí, Lamine Yamal volvió a exhibirlo y llamó al camarógrafo para que tomara bien el mensaje que llevó uno de los hinchas en relación al encontronazo entre el volante de Boca y el de Barcelona tras la final en el MetLife Stadium.

Lo cierto es que el próximo sábado 25 de julio se desarrollará una nueva edición de la Velada del Año, organizada por Ibai Llanos. Aunque Paredes y Gavi no estarán, el aporte futbolero y de rivalidad entre Argentina y España lo aportarán los periodistas Gastón Edul y Edu Aguirre.

Qué pasó entre Paredes y Gavi

Tras el pitazo final y las corridas de celebración de los españoles, Rodri provocó a Nahuel Molina, que le pegó una piña a la pasada. Cuando el mediocampista de Manchester City retrocedió para enfrentar al lateral, se inició la tangana.

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Paredes llegó a defender a su compañero y Gavi, al propio. Afortunadamente, no pasó a mayores, aunque quedarán para la historia las agresiones entre los protagonistas.

LA BRONCA DE LEANDRO PAREDES TRAS EL FINAL DEL PARTIDO#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/uY4RVg9OS7 — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

Datos clave

Lamine Yamal mostró un cartel proponiendo a Paredes vs Gavi en la Velada.

mostró un cartel proponiendo a Paredes vs Gavi en la Velada. Mundial 2026: España venció a Argentina en la final y celebró en Madrid.

España venció a Argentina en la final y celebró en Madrid. Paredes y Gavi protagonizaron un encontronazo físico tras el partido en el MetLife Stadium.