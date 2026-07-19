Ibai Llanos: ”Creo que España va ser campeón y que el lunes celebraremos en Madrid”

El empresario del mundo del stream reconoció que ya lo llamaron para recibir a los jugadores de España en la celebración que está preparada para el lunes en Madrid.

La Selección de España, por lo realizado en los últimos 3 años, llega a la Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 como la amplia favorita para quedarse con el título. Incluso por encima de Argentina que es el campeón defensor. Principalmente porque es el actual campeón de la Euro, finalista de las últimas dos ediciones de la UEFA Nations League y porque suma 37 partidos sin perder en los 90 o en los 120 minutos.

De ahí la confianza que sienten en la Península Ibérica. Entre ellos, el famoso streamer Ibai Llanos, quien en una transmisión que realizó en su canal durante este sábado 18 de julio, a pocas horas del partido decisivo entre la Albiceleste y la Roja, reveló que la RFEF ya tiene todo preparado para lo que será el recibimiento a los nuevos campeones.

”Creo que vamos a ser campeones del mundo, creo que España va a tener su segunda estrella y que el lunes vamos a estar celebrando en Madrid y en toda España el campeonato del Mundo. Me han invitado a recibir a la selección española en la Moncloa (sede presidencial) para darles la bienvenida. Puede ser un recuerdo para toda la vida. Estamos a 90 minutos, 120 o 135 si sumamos los añadidos”, comentó el también empresario del mundo digital.

Asimismo, Ibai Llanos aprovechó para resaltar que desde siempre apoyó al seleccionado español, incluso tras el sorpresivo empate de la primera fecha del certamen: ”Que sea lo que dios quiera. Yo he confiado en España desde antes del Mundial. Confié en España post empate con Cabo Verde, sé que muchos otros también, pero yo ya no me bajo del barco”.

"Mañana vamos a ser campeones del mundo. El lunes ya me invitaron a festejar con los jugadores en Madrid."



Felicidades España por la segunda ⭐️⭐️💀 pic.twitter.com/FOTUr1oTbo — ELDUCK (@elduckpost) July 19, 2026

España busca su segunda estrella este domingo 19 de julio

La Selección de España intentará bordar su segunda estrella. La primera vez que lo hizo fue en 2010, cuando vencieron a Países Bajos 1 a 0 con un tanto de Andrés Iniesta en el alargue de la Copa del Mundo de Sudáfrica. Por cierto, esa también fue la primera ocasión en la que la Roja llegó al último partido de la competencia global.

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¿Cuándo juegan Argentina y España por la Final del Mundial 2026?

Este domingo 19 de julio, desde las 16 horas (ARG), Argentina y España se enfrentarán en la Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey. Para la Albiceleste será su séptima final en la historia de la competencia, mientras que para la Roja será la segunda.

En síntesis