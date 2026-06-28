Tras ser la figura de Argentina, Lo Celso analizó a Cabo Verde: “Muy duro”

El autor del primer tanto de la Albiceleste frente a Jordania dialogó con Bolavip y destacó las principales fortalezas del grupo.

La Selección Argentina completó la fase de grupos del Mundial 2026 y lo hizo con puntaje perfecto. Los de Lionel Scaloni superaron por 3 a 0 a Argelia, por 2 a 0 a Austria y por 3 a 1 a Jordania en un duelo en el que el entrenador le pudo dar minutos a aquellos futbolistas que habitualmente son suplentes. Hubo quienes aprovecharon su oportunidad y uno de ellos fue Giovani Lo Celso.

El mediocampista zurdo tuvo su estreno mundialista luego de no haber sumado minutos en Rusia 2018 y no haber podido ir a Qatar 2022 por lesión. El jugador de Real Betis fue determinante para el resultado ya que abrió el marcador con un golazo de tiro libre que ejecutó en la puerta del área y la clavó al ángulo tras elegir patear al palo del arquero.

Lo Celso dialogó con Bolavip

Una vez finalizado el partido, Giovani Lo Celso enfrentó a los micrófonos y dialogó con Bolavip. Bianca Soifer le consultó al rosarino sobre el clima en el vestuario y su respuesta fue categórica: “El clima es muy bueno, hay un grupo muy hermoso, muy sano y con una competencia interna muy sana y eso nos hace mejores jugadores. Creo que quedó demostrado en todo este ciclo, ya son muchos años”.

Por otro lado, Lo Celso analizó a Cabo Verde, el rival de 16avos de final: “Ahora arranca un torneo diferente con los mata-mata. Nos tocó un rival muy duro como es Cabo Verde, ya se vio en la fase de grupos lo que hicieron y bueno ahora a descansar y preparar el partido de la mejor manera”.

🎙️🇦🇷 Gio Lo Celso en exclusiva con Bolavip luego de su debut mundialista. pic.twitter.com/bCupF2ZNKf — Bolavip Argentina (@BolavipAr) June 28, 2026

Lo Celso, MVP

Como en todos los partidos del Mundial, la FIFA elige al mejor jugador del partido y en el duelo entre Argentina y Jordania, correspondiente a la tercera fecha del Grupo J de la Copa del Mundo, el seleccionado fue Giovani Lo Celso. La decisión fue lógica, el talentoso mediocampista rompió el cero con un golazo de tiro libre, pero además en prácticamente todas sus intervenciones tomó decisiones acertadas.

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Lo Celso, MVP. (Foto: FIFA).

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