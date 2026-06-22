Tablas del Mundial 2026: así quedaron los grupos tras la goleada de España y el empate entre Uruguay y Cabo Verde

Los grupos G y H tuvieron una jornada cargada de emociones y cambios en la tabla.

La pelota continuó rodando este domingo en una nueva jornada del Mundial 2026. Con la celebración de cuatro partidos que le dieron acción a los grupos G y H, se dieron movimientos importantes en las tablas de posiciones. Varias selecciones quedaron cerca de asegurar la clasificación, mientras que otras deberán jugarse todo en la última fecha.

Más allá de la goleada 4-0 de Japón sobre Túnez que abrió la actividad durante la madrugada, el telón volvió a levantarse al mediodía con otro triunfo contundente: España aplastó por el mismo marcador a Arabia Saudita y se reencontró con su mejor versión para quedar líder del Grupo H.

La zona terminó de completarse horas más tarde con el sorpresivo empate 2-2 entre Uruguay y Cabo Verde, que dejó a los de Marcelo Bielsa obligados a vencer a España. Además, los africanos y saudíes, que chocarán en el cierre de grupo, dependen de sí mismos para avanzar de ronda.

Por su parte, la Zona G se abrió con un opaco empate sin goles entre Bélgica e Irán, un resultado que dejó sabor a poco para ambos seleccionados. La igualdad terminó beneficiando a Egipto, que aprovechó la oportunidad y finalizó la jornada con una victoria por 3-1 sobre Nueva Zelanda para trepar a lo más alto de la tabla.

La segunda fecha continuará este lunes y culminará el martes con los encuentros correspondientes a los grupos I, J, K y L, entre ellos el duelo entre Argentina y Austria, dejando todo listo para una tercera fecha que terminará de definir a los clasificados y el cuadro de los 16avos de final.

Los grupos del Mundial 2026

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El fixture del Mundial 2026