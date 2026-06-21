Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO y ONLINE por el Mundial 2026: minuto a minuto

Los de Marcelo Bielsa necesitan sumar su primera victoria en el torneo para acercarse a la clasificación.

En el Hard Rock Stadium de Miami, la Selección de Uruguay se enfrenta este domingo ante Cabo Verde en el marco de la Fecha 2 del Grupo H del Mundial 2026. El duelo comenzará a las 19, contará con el arbitraje del noruego Espen Eskås y se podrá sintonizar a través de Telefe, Disney+, Paramount+ y DSports.

En su debut, la Celeste sufrió ante Arabia Saudita y rescató un empate por 1-1 en el tramo final del compromiso. Los africanos, en cambio, estuvieron en boca de todos por haber aguantado ante España para sumar su primer punto en la cita mundialista.