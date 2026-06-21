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MUNDIAL 2026

Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO y ONLINE por el Mundial 2026: minuto a minuto

Los de Marcelo Bielsa necesitan sumar su primera victoria en el torneo para acercarse a la clasificación.

Valverde será titular en la Celeste.
© GettyValverde será titular en la Celeste.

En el Hard Rock Stadium de Miami, la Selección de Uruguay se enfrenta este domingo ante Cabo Verde en el marco de la Fecha 2 del Grupo H del Mundial 2026. El duelo comenzará a las 19, contará con el arbitraje del noruego Espen Eskås y se podrá sintonizar a través de Telefe, Disney+, Paramount+ y DSports.

En su debut, la Celeste sufrió ante Arabia Saudita y rescató un empate por 1-1 en el tramo final del compromiso. Los africanos, en cambio, estuvieron en boca de todos por haber aguantado ante España para sumar su primer punto en la cita mundialista.

Primer enfrentamiento entre Uruguay y Cabo Verde

El duelo de este domingo será el primero registrado entre ambos.

LA FORMACIÓN CONFIRMADA DE CABO VERDE

Vozinha; Steven Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Kevin Pina; Telmo Arcanjo, Ryan Mendes, Jamiro Monteiro, Garry Rodrigues; y Gilson Benchimol.

FORMACIÓN CONFIRMADA DE URUGUAY

Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur; Agustín Canobbio, Federico Viñas y Maximiliano Araújo.

España encaminó su clasificación

Tras el empate sin goles ante Cabo Verde, la Roja hizo los deberes y triunfó por un contundente 4-0 ante Arabia Saudita. Así, los de De La Fuente quedaron como líderes del Grupo H a la espera del segundo duelo de esta jornada.

Cómo llegan Uruguay y Cabo Verde

La Celeste viene de un empate por 1-1 ante Arabia Saudita que lo incomodó en la zona. Del otro lado, los africanos consiguieron un punto histórico al igualar sin goles frente a España.

¡Bienvenidos!

Esta noche Uruguay y Cabo Verde se disputan tres puntos cruciales en el Mundial 2026.

Agustín Vetere
Agustín Vetere
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