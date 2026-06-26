Uruguay, eliminado: todos los equipos que no clasificaron a 16avos de final del Mundial 2026

El equipo de Marcelo Bielsa quedó fuera del Mundial en fase de grupos luego de sumar solo dos puntos.

Fracaso total. De la mano de Marcelo Bielsa, la Selección Uruguay quedó eliminada del Mundial 2026 en fase de grupos, luego de culminar su participación en el Grupo H con apenas dos puntos.

El combinado charrúa empató con Arabia Saudita, con Cabo Verde y cayó ante España en la fecha final. Producto de dichos resultados, los orientales serán los únicos sudamericanos en volver al continente en primera ronda.

Ya sea como últimos de sus respectivos grupos o como uno de los peores terceros, como es el caso de Uruguay, son ya 11 los seleccionados eliminados del Mundial 2026 que ni siquiera lograron acceder a la instancia de 16avos de final.

Sí, de los 16 equipos totales que quedarán en camino en fase de grupos, solo quedan definirse cinco de ellos.

Tres saldrán de los peores terceros clasificados, como fue el caso charrúa (Escocia, Bélgica y Congo por ahora, con los últimos dos con un partido menos), mientras que los dos restantes serán últimos de sus zonas, aún a confirmar (grupos G y K).

Uruguay quedó eliminada del Mundial (Getty)

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En lo que respecta al grupo de Uruguay, los clasificados fueron España como líder y el histórico Cabo Verde como segundo.

Los equipos eliminados del Mundial 2026

República Checa -Grupo A-

Qatar -Grupo B-

Haití -Grupo C-

Turquía -Grupo D-

Curazao -Grupo E-

Túnez -Grupo F-

Uruguay -Grupo H-

Arabia Saudita -Grupo H-

Irak -Grupo I-

Jordania -Grupo J-

Panamá -Grupo L-

La tabla de mejores terceros, en vivo