El mensaje de Vozinha a dos días de enfrentar a Argentina con Cabo Verde: “Humildes”

El arquero y líder del próximo rival de la Albiceleste disfruta de la semana previa al encuentro de dieciseisavos. Su mensaje en las redes sociales.

La Selección de Cabo Verde se prepara para dar otra sorpresa en el Mundial 2026. Después de haber sobrevivido al grupo que compartió con España, Uruguay y Arabia Saudita, va por la Argentina. Vozinha, gran figura del equipo, ya palpita el duelo del próximo viernes.

El arquero de 40 años, gran figura durante la primera fase del certamen, quiere ir en busca de otro golpe, nada más ni nada menos que ante los campeones del mundo. Desde la intimidad de la concentración, el experimentado futbolista se despachó con un posteo en sus redes sociales.

Con una serie de imágenes de los entrenamientos, el caboverdiano escribió: “Humildes en actitud, gigantes en fuerza de voluntad“. Un mensaje contundente palpitando el cruce más importante para su selección en la historia de los mundiales.

Vozinha, una de las figuras de la Copa del Mundo

Vozinha es la gran ilusión de Cabo Verde en el Mundial 2026. En el histórico empate sin goles ante España, fue determinante con siete atajadas fundamentales para mantener el arco en cero, algo que pudo repetir en la última jornada ante Arabia Saudita para obtener el segundo puesto del grupo.

Cuándo juega Argentina por los 16avos de final del Mundial

El elenco comandado por Lionel Scaloni jugará ante Cabo verde por los 16avos de final del Mundial 2026 el próximo viernes 3 de julio, a partir de las 19.00 horas de Argentina. Este encuentro será ante el segundo del Grupo H y se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami.

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