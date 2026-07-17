Xabi Alonso no se animó a poner a España como favorita contra la Argentina de Messi: “Que pase lo que tenga que pasar”

El campeón del mundo en 2010 hizo su análisis de lo que será la final de este domingo.

Este domingo se disputará en Nueva Jersey la gran final del Mundial 2026. La Selección Argentina, campeona del mundo y bicampeona de América, enfrentará a la Selección de España, vigente campeona de Europa, en un partido que se perfila como uno de esos que quedarán para la historia. En ese contexto, Xabi Alonso, campeón del mundo con La Roja en 2010, se refirió al partido.

“Estoy expectante, ilusionado. Racionalmente, la cabeza te puede decir que España es la favorita, pero emocionalmente, con el corazón, está muy dividido. Está muy disputado. Hemos visto cómo ha reaccionado Argentina en situaciones adversas, y tiene corazón“, analizó el recientemente apuntado como nuevo entrenador de Chelsea.

Xabi Alonso reconoció el juego de la Selección España. (Getty)

“España tiene mucho juego, mucha calidad, estoy disfrutando mucho“, reconoció Xabi Alonso sobre la selección que representa a su nación en este Mundial 2026. “Pero que pase lo que tenga que pasar. Ambos tienen mucho mérito para estar ahí”, expresó. Mientras tanto, sobre Argentina, valoró: “Son jugadores que saben lo que es ganar, que para llegar a una final no todo el camino es de rosas. Hay momentos que hay que apretar y saben cómo hacerlo“.

“La final va a ser muy bonita“, aseguró Xabi Alonso en su diálogo con COPE, en el que también advirtió: “El partido no va a ser un monólogo, Argentina puede estar cómodo con el balón y España cuando tiene que defender no se va a sentir incómoda porque tiene jugadores inteligentes”.

Finalmente, el ex entrenador del Real Madrid le dedicó unas palabras aparte a Lionel Messi y su actuación en esta Copa del Mundo con 39 años, en la que es el máximo goleador y segundo máximo asistidor, además del líder absoluto y capitán de la Selección Argentina.

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Messi, superando todas las expectativas para Xabi Alonso. (Getty)

“Sinceramente, Messi está mejor de lo que todos esperábamos. Está con una frescura, con el liderazgo que siempre ha tenido, decisivo, inteligente. Cuando ve que el espacio está por fuera y no por dentro va y te mete asistencias en lugar de meter goles. Lo hizo contra Egipto, lo hizo contra Inglaterra también. Hay que disfrutarlo mientras dure“, concluyó.

Síntesis

Xabi Alonso afirmó que racionalmente España se perfila como favorita para la final.

afirmó que racionalmente se perfila como favorita para la final. Argentina sabe ganar y reaccionar ante la adversidad, según analizó Xabi Alonso .

sabe ganar y reaccionar ante la adversidad, según analizó . Lionel Messi fue destacado por Xabi Alonso tras sus asistencias contra Egipto e Inglaterra.