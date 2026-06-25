Quién es el árbitro de Turquía vs. Estados Unidos hoy por el Mundial 2026

Luego de una polémica actuación en su primera presentación, Mustapha Ghorbal tendrá su segundo partido como juez en esta Copa del Mundo.

Este jueves por la noche, Turquía se despide de la Copa del Mundo, mientras que Estados Unidos busca cerrar la fase de grupos con puntaje ideal. Ambos combinados nacionales se miden desde las 23 horas en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en un partido que tendrá como árbitro principal a Mustapha Ghorbal.

Para el internacional argelino de 40 años, será su segundo partido como juez en esta Copa del Mundo. Mustapha Ghorbal fue el árbitro principal en el triunfo por 1-0 de Escocia sobre Haití, un partido que generó polémica por dos jugadas en las que los centroamericanos entendieron que hubo penal en su favor, pero donde el africano decidió continuar con el juego.

Mustapha Ghorbal ya dirigió Escocia vs. Haití en esta Copa del Mundo. (Getty)

En cualquier caso, Mustapha Ghorbal es uno de los árbitros mejor considerados del fútbol africano, habiendo sido el juez en la final de la Supercopa Africana 2023 y la Champions 2023/24. Esta es su primera Copa del Mundo.

Cuerpo arbitral completo de Turquía vs. Estados Unidos

Árbitro : Mustapha Ghorbal (Argelia)

: Mustapha Ghorbal (Argelia) Asistente 1 : Mokrane Gourari (Argelia)

: Mokrane Gourari (Argelia) Asistente 2 : Abbes Akram Zerhouni (Argelia)

: Abbes Akram Zerhouni (Argelia) 4to árbitro : Omar Al Ali (Emiratos Árabes Unidos)

: Omar Al Ali (Emiratos Árabes Unidos) 5to árbitro : Mohammed Alhammadi (Emiratos Árabes Unidos)

: Mohammed Alhammadi (Emiratos Árabes Unidos) VAR : Antonio García (Uruguay)

: Antonio García (Uruguay) AVAR : Mahmoud Ashour (Egipto)

: Mahmoud Ashour (Egipto) SVAR: Juan Lara (Chile)

Posiciones del Grupo D del Mundial 2026

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Fixture del Grupo D del Mundial 2026