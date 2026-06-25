En el Estadio Los Ángeles, ubicado en la ciudad de Inglewood, California, los turcos y estadounidenses disputan el último partido de su zona en el Mundial 2026.

Este jueves 25 de junio se enfrentan Turquía y Estados Unidos por la fecha 3 del Grupo D del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el Estadio Los Ángeles, también conocido como SoFi Stadium. Ambos seleccionados llegan con realidades completamente opuestas al cierre de una zona que ha brindado grandes emociones.

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Durante la fecha pasada, el combinado local dirigido por el argentino Mauricio Pochettino consiguió un sólido triunfo en el que venció por 2-0 a Australia. Con este envión anímico y puntaje ideal tras haber goleado a Paraguay (4-1) en el debut, los norteamericanos llegan a este partido ya clasificados a los 16avos de final y buscarán sellar el liderato absoluto del grupo frente a su gente, lo que le permitiría al entrenador rotar algunas piezas para darle descanso a sus principales figuras.

Por su parte, el seleccionado de Turquía llega con la moral por el piso tras un duro tropezón en su presentación anterior. El equipo europeo comandado por Vincenzo Montella cayó por 1-0 frente a Paraguay en un partido envuelto en polémicas, y tras no sumar unidades en sus primeros dos encuentros, ya se encuentra matemáticamente eliminado de la competencia. Con talentos como Arda Güler y Hakan Çalhanoğlu, el conjunto turco intentará despedirse del certamen salvando su imagen ante el país anfitrión.

Hakan Çalhanoğlu tras la derrota ante Paraguay. (Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

¿Qué canal pasa Turquía vs. Estados Unidos?

El partido entre Turquía y Estados Unidos, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, podrá visualizarse a través de las pantallas de DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime— y TyC Sports, además del streaming de DGO y TyC Sports Play.

¿A qué hora se juega Turquía vs. Estados Unidos?

Los seleccionados de Turquía y Estados Unidos se encontrarán frente a frente este jueves 25 de junio, desde las 23:00 horas de la República Argentina, en el Estadio Los Ángeles de Inglewood, California.

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Falarin Balogun celebra uno de sus goles en Estados Unidos. (Jamie Squire/Getty Images)

Terna arbitral de Turquía vs. Estados Unidos