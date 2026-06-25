Dónde y en qué estadio se está jugando Turquía vs. Estados Unidos hoy por el Mundial 2026

El anfitrión cierra la fase de grupos ante el seleccionado euroasiático, ya eliminado, en el majestuoso SoFi Stadium de Los Ángeles.

La fase de grupos del Mundial 2026 se acerca a su fin y el Grupo D acaba esta noche. Uno de los partidos enfrenta al seleccionado local de Estados Unidos, ya clasificado a 16avos de final, y a la ya eliminada Turquía, en un encuentro pactado a iniciar a las 23 horas en horario argentino, con el SoFi Stadium como escenario.

Turquía vs. Estados Unidos se juega en el SoFi Stadium, también conocido como Los Ángeles Stadium en esta Copa del Mundo por razones de patrocinio. El mismo está localizado en Inglewood, en las afueras de Los Ángeles, en el estado de California, y tiene capacidad para más de 70 mil espectadores.

El SoFi Stadium, escenario para Estados Unidos vs. Turquía. (Getty)

Construido en 2016 e inaugurado en 2020, el SoFi Stadium es sede de ocho estadios del Mundial 2026, lo cual a su vez engrosa la lista de grandes citas internacionales que se disputaron allí, luego de recibir competencias de la talla del Super Bowl LVI en 2022, la final de la Copa Oro de la Concacaf en 2023 y la reciente Copa América de 2024.

El SoFi Stadium es, además, la casa de Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers de la NFL (fútbol americano). Su capacidad es de unos 70.000 espectadores, adaptada a la perfección para cumplir con los más altos estándares de la Copa del Mundo. Es considerado uno de los estadios más modernos y tecnológicos del planeta, y se destaca por su techo translúcido y su revolucionaria pantalla de video en 360 grados suspendida sobre el campo de juego.

Con ceremonia inaugural incluida, Estados Unidos debutó en el Mundial 2026 en el SoFi Stadium. (Getty)

Publicidad

Partidos del Mundial 2026 en el SoFi Stadium

Fase de Grupos: Estados Unidos 4-1 Paraguay – 12 de junio

Estados Unidos 4-1 Paraguay – 12 de junio Fase de Grupos: Irán 2-2 Nueva Zelanda – 15 de junio

Irán 2-2 Nueva Zelanda – 15 de junio Fase de Grupos: Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina – 18 de junio

Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina – 18 de junio Fase de Grupos: Bélgica 0-0 Irán – 21 de junio

Bélgica 0-0 Irán – 21 de junio Fase de Grupos: Estados Unidos vs. Turquía – 25 de junio

Estados Unidos vs. Turquía – 25 de junio 16avos de Final: Sudáfrica vs. Canadá – 28 de junio

Sudáfrica vs. Canadá – 28 de junio 16avos de Final: 1º Grupo H vs. 2º Grupo J – 2 de julio

1º Grupo H vs. 2º Grupo J – 2 de julio Cuartos de Final: por definir – 10 de julio

Posiciones del Grupo D del Mundial 2026

Fixture del Grupo D del Mundial 2026