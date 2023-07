En un enfrentamiento que pasará a la historia del boxeo como una de las peleas por el título más importantes de todos los tiempos, el campeón mundial unificado de peso welter del CMB, la AMB y la FIB, Errol “The Truth”' Spence Jr., enfrentará al campeón mundial de 147 libras de la OMB, Terence "Bud'' Crawford, por el Campeonato Mundial Indiscutible de Peso Welter, este mismo sábado, 29 de julio, en un muy esperado choque desde la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

La pelea es organizada por Premier Boxing Champions y será televisada por Showtime PPV y ESPN Latinoamérica.

El ganador de esta batalla de superestrellas invictas se convertirá en el primer campeón mundial indiscutible de peso welter en la era de los cuatro cinturones y probablemente emergerá como el peleador libra por libra número del boxeo.

Spence vs. Crawford se une a Sugar Ray Leonard vs. Thomas Hearns, Pernell Whitaker vs. Julio César Chávez y Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao, como un enfrentamiento generacional de dos estrellas populares, cuyos estilos dinámicos y agresivos deberían producir un clásico instantáneo.

Tanto Spence como Crawford han alcanzado la cima de la división del glamour del boxeo con sus habilidades sublimes y pueden estampar junto a leyendas de las 147 libras como Leonard, Mayweather, Sugar Ray Robinson y Pacquiao, con una victoria el 29 de julio.

Spence y Crawford se han estado dando vueltas desde que Crawford se convirtió en campeón de peso welter en 2018, y ahora, ¡ESTÁ ENCENDIDO!

“Estoy realmente emocionado de ser parte de la pelea más grande del boxeo y el mejor enfrentamiento de peso welter del siglo”, dijo Spence. “Terence Crawford es un gran peleador y nuestros estilos harán una gran pelea. Le dije a él y al mundo lo que iba a hacer después de capturar mi primer título de peso welter y desde entonces ha sido una gran temporada. El 29 de julio, voy a realizar una gran actuación y convertirme en el rey indiscutible de la división de peso welter. Esta será realmente una noche para recordar, una en la que se hará historia, y quiero que todos sean parte de ella”.

“Los fanáticos y yo hemos querido esta pelea durante años y ahora finalmente está sucediendo”, dijo Crawford. “Esta es realmente una pelea única en una generación, así que venga a T-Mobile Arena o sintonice Showtime PPV para la pelea más grande del boxeo. El 29 de julio espero hacer historia y convertirme en dos veces campeón indiscutible del mundo”.

Spence (28-0, 22 nocauts) ha mostrado dureza mental dentro y fuera del ring a lo largo de una carrera ya histórica. Sobrevivió a un horrible accidente automovilístico en 2019 y se sometió a una cirugía para reparar un desprendimiento de retina en 2021.

Desafiando las probabilidades y las expectativas de los demás, Spence regresó no solo para defender su título, sino que agregó aún más títulos a su vitrina de trofeos.

Nacido en Long Island, N.Y., el peleador de 33 años se crió en Desoto, Texas, donde se embarcó en una carrera amateur cargada de elogios que culminó con él como miembro del equipo olímpico de EE.UU. 2012 que compitió en Londres, Inglaterra.

Regresó a Inglaterra y ganó su primer campeonato de peso welter cuando viajó a Sheffield para enfrentar la favorito local y campeón de la FIB Kell Brook, en 2017, deteniendo a Brook en la ronda 11 por el título de la FIB.

Spence defendió con éxito el título tres veces antes de agregar otro título de peso welter al derrotar a Shawn Porter en una de las mejores peleas de 2019. Después de tomarse un tiempo libre para recuperarse de las lesiones del accidente automovilístico, Spence defendió el título unificado con una victoria por decisión unánime sobre el campeón de dos divisiones Danny García en 2020.

Un desprendimiento de retina frustró los planes para enfrentarse a Pacquiao en un enfrentamiento de 2021, pero Spence no estaba en condiciones de salud.

Crawford (39-0, 30 nocauts) es un consumado táctico en el ring que ha obtenido títulos mundiales en peso ligero, superligero y welter. Su combinación especial de manos ultra rápidas, alto coeficiente intelectual en el ring, excelente capacidad de contraataque y destreza defensiva lo ha colocado en posición de convertirse en el primer campeón indiscutible masculino del boxeo en dos categorías de peso si puede superar a Spence.

El peleador de 35 años de Omaha, Nebraska, inició su carrera por el campeonato al ganar el título de peso ligero de la OMB con una victoria por decisión unánime sobre Ricky Burns en 2014 y comenzó su reinado en las 140 libras al detener a Thomas Dulorme por el título de la OMB en 2015.

Agregó el cinturón del CMB en 2016 con una victoria por decisión unánime sobre Viktor Postol y se convirtió en el campeón indiscutido de las 140 libras con un KO de Julius Indongo en 2017.

Crawford no se quedó para defender su corona indiscutible en el peso superligero, sino que optó por subir al peso welter en 2018. Anunció su presencia con una victoria por nocaut técnico sobre Jeff Horn para reclamar el Campeonato de la OMB.

Ha defendido con éxito el título seis veces, incluidas victorias por nocaut sobre los ex campeones de las 147 libras, Porter y Brook. En su pelea más reciente, Crawford anotó un KO destacado sobre David Avanesyan en diciembre pasado.