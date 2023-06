El actual clasificado mundial número doce de la división de peso ligero de UFC, el ruso Damir Ismagulov, se enfrentará actual clasificado mundial número quince en la división las 155 libras en UFC, el norteamericano Grant Dawson, la pelea será el choque co-estelar de la cartelera UFC Vegas 76, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 1 de julio, en el UFC Apex de la ciudad del pecado, Las Vegas en Nevada.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN.

Dawson, quién es conocido como 'KGD' y tiene 29 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 19-1 con 17 finalizaciones, 4 por nocaut y 13 por sumisión. Habló sobre lo que quiere demostrar a UFC y a los fanáticos dde las MMA, también habló sobre su rival y su gran meta en el deporte.

"Definitivamente se siente como una gran pelea. Es un paso adelante en la competición, pero esto es lo que quería. Quería demostrar a la UFC que se me puede poner en un evento co-principal contra un tipo contra el que no soy un favorito, y todavía puedo actuar... Es hora de que demuestre que el traslado a ATT fue el mejor movimiento que pude hacer y estoy listo para esto".

"Hago esto porque me encanta. Es lo que más me gusta. Es más, sólo quiero mostrar a la gente lo mucho que estoy mejorando. No soy viejo ni mucho menos, pero cada año que pasa me hago más viejo. No puedes hacer esto para siempre. Quiero conseguir ese cinturón antes de terminar mi carrera. Mi objetivo número uno es convertirme en campeón del mundo. Estoy aquí para ser campeón del mundo o todo lo que he hecho hasta ahora habrá sido una pérdida de tiempo. Estoy aquí para ser campeón y punto".

Cuando Grant Dawson casi pelea contra Tony Ferguson

"Peleé el 5 de noviembre (de 2022), me casé el 20 de noviembre y pedí una pelea el 21 de noviembre. Nos ofrecieron a Damir y dijimos que sí. Luego ofrecieron a Tony (Ferguson) en su lugar. Me dije: "¡Sí! Una pelea mucho más fácil, un nombre mucho más grande, ¡sí, dame a ese tipo! Pero el combate acabó fracasando. Así que ahora volvemos a Damir"

En la cartelera UFC Vegas 76 la pelea estelar de la noche tendrá como protagonistas al norteamericano Sean Strickland, enfrentando nacido en Rusia y que representa a Alemania, Abus Magomedov, en una pelea por la división de peso medio de UFC. Mientras que el ecuatoriano que representa a México, Michael Morales, se enfrentará al norteamericano Max Griffin en una pelea por la división de peso welter de UFC. También estarán las brasileras Ariane Lipski y Melissa Gatto, quienes se estarán enfrentando en una pelea por la división de peso mosca femenil de UFC.