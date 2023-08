Sergio "Maravilla" Martínez, ex campeón mundial de dos divisiones, volverá nuevamente a subirse al ring por un título, cuando enfrente a Etinosa Oliha por el cetro de peso mediano de la Organización Internacional de Boxeo (IBO), el próximo 25 de noviembre en Alemania.

Martínez actualmente está residenciado en Argentina y en los próximos días se trasladará a España para darle inicio a su campamento.

El ex cinturón, de 48 años de edad, admitió que antes que le llegara la oportunidad de ganar el título mundial, consideró la posibilidad de retirarse del boxeo profesional de manera definitiva.

Martínez, futuro miembro del Salón de la Fama, se retiró inicialmente en 2014 tras sufrir una derrota por nocaut a manos de Miguel Cotto, pero en 2020 reanudó su carrera y hasta el momento registra una racha de seis victorias consecutivas.

"Este próximo jueves volveré a Madrid para endurecerme en los entrenamientos. En cuanto al boxeo, esto es lo mejor que me ha pasado en la última década", sostuvo Martínez en conversación con Télam.

"Estaba casi fuera del boxeo, no tenía ganas de hacerlo. ‘Ya está’, me dije. Todas mis posibilidades de título mundial se esfumaron y no tenía energía para continuar. Pero cuatro días resulta que me ofrecieron una pelea por el título IBO. Ya está acordado verbalmente y eso es maravilloso", expresó.

Su rival, Oliha, reina desde el pasado 1 de julio, cuando en Wuppertal venció al chileno Julio Álamos por cerrada decisión unánime.

"Nada es fácil dentro del ring y nadie es fácil, pero este chico tiene agujeros. Es muy alto, tiene buen alcance, pero no se ve imposible de vencer. Es un buen oponente para cerrar este capítulo, esta etapa de mi vida... Es un regalo maravilloso", concluyó Martínez.