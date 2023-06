El norteamericano Teddy Atlas, entrenador incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional en 2019 y analista de boxeo, analizó la actuación del nacido en Alemania de nacionalidad georgiana y española, Ilia Topuria, quién obtuvo una victoria por decisión unánime sobre Josh Emmett, en la pelea que fue el choque estelar de la cartelera UFC on ABC 5, el pasado sábado 24 de junio, en el VyStar Veterans Memorial Arena de la ciudad de Jacksonville en Florida.

Atlas, quién tiene 66 años de edad, elogió la presentación de Topuria, quién es conocido como 'El Matador' y tiene 26 años de edad. Además lo comparó con el actual campeón mundial de la división de peso pluma de UFC, Alexander Volkanovski.

"Topuria, me recuerda con su golpeo un poco a Volkanovski, donde es tan sólido técnicamente, es tan abotonado con su enfoque, su enfoque general, que me recordó un poco a él. Topuria siempre tuvo el control. Nunca se adelantó a los acontecimientos, nunca fue imprudente. Como ya he dicho, es un golpeador técnicamente sólido, que tiene un buen timing, utiliza muy bien su jab para preparar los golpes y para controlar el alcance mientras estabiliza a su oponente con su jab en el exterior".

Teddy Atlas analiza victoria de Topuria sobre Josh Emmett

"Topuria dominó los asaltos después del primero. ... Topuria estaba tranquilo, sereno. Obligó a Emmett a trabajar mucho más duro a un ritmo mucho más rápido para mantenerse en la pelea, gastando mucha energía y gas. Aunque Topuria se mostró cautelosamente agresivo, siempre buscaba contragolpes, hizo algunos contragolpes realmente buenos. Cuando Topuria lanza, hace que todo cuente".

A juzgar ppr los comentarios de Atlas, podemos deducir que concuerda con Daniel Cormier, quién dijo que Topuria está listo para una pelea por el título mundial de la división de las 145 libras.