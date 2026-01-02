Decisión unánime: el plan de Boca con todos los jugadores que volvieron de sus préstamos

2 de enero del 2026. El plantel de Boca regresó al predio de Ezeiza luego de poco más de 20 días de receso desde la eliminación ante Racing en semis del Torneo Clausura y, bajo las órdenes de Claudio Úbeda -confirmado extraoficialmente como el DT para este año-, el equipo llevó a cabo el primer día de pretemporada.

Fueron 31 jugadores en total los comenzaron las tareas junto al grupo este viernes, a los que posteriormente, el próximo lunes, se sumarán los juveniles que buscarán tener rodaje en primera durante esta temporada que se avecina.

En paralelo, apartados y en una cancha auxiliar de Boca Predio, tuvieron su primer día de pretemporada los futbolistas que regresaron de sus préstamos de equipos de primera división, de la Primera Nacional e incluso del exterior.

Entre ellos se encuentran Bruno Valdez, Marcelo Weigandt, Jabes Saralegui, Gonzalo Morales, Nicolás Orsini, Gonzalo Maroni, Norberto Briasco, Juan Ramírez, Nacho Rodríguez y el juvenil Giovanni Ferraina. Sin importar edad, posición, rendimiento en las cesiones e incluso necesidades del club, en Boca tomaron una decisión unánime con todos ellos.

Según pudo saber BOLAVIP, todos los futbolistas que retornaron a Brandsen 805 se entrenarán, a priori, a la par del grupo, ya que se les asignará un nuevo destino vía préstamo o traspaso. Sin embargo, hay un pequeño asterisco.

Durante los primeros días de pretemporada, es decir, este fin de semana, Claudio Úbeda los observará mientras entrenan apartados, y definirá el próximo lunes si suma a las prácticas formales algún relegado o no.

Hay casos como los de Weigandt, Orsini, Briasco y Bruno Valdez que ya se consideran un hecho sus salidas, ya que se les comunicó previamente que no serían tenidos en cuenta. En cambio, otras alternativas todavía pueden sorprender y ganarse un lugar en la consideración del DT para afrontar la pretemporada con el resto del grupo.

Los posibles destinos de los relegados

Bruno Valdez tenía posibilidades cercanas de quedarse en Cerro Porteño, las cuales todavía siguen latentes. Mismo caso Saralegui con Tigre. A Nicolás Orsini lo pretenden desde Estudiantes de Río Cuarto y a Weigandt de Belgrano y Gimnasia de La Plata. Gonzalo Maroni tuvo sondeos de Grecia, y el resto de los jugadores, de momento, no recibieron intereses o propuestas.

El plantel de Boca para el inicio de la pretemporada 2026

Arqueros : Agustín Marchesín, Leandro Brey, Javier García y Sebastián Díaz Robles*

: Agustín Marchesín, Leandro Brey, Javier García y Sebastián Díaz Robles* Defensores : Juan Barinaga, Luis Advíncula, Lucas Blondel, Dylan Gorosito*, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Mateo Mendía*, Lautaro Blanco, Malcom Braida y Santiago Zampieri*.

: Juan Barinaga, Luis Advíncula, Lucas Blondel, Dylan Gorosito*, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Mateo Mendía*, Lautaro Blanco, Malcom Braida y Santiago Zampieri*. Mediocampistas : Leandro Paredes, Milton Delgado, Rodrigo Battaglia, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Agustín Martegani, Ander Herrera, Tomás Aranda*, Kevin Zenón, Joaquín Ruiz* y Santiago Dalmasso.

: Leandro Paredes, Milton Delgado, Rodrigo Battaglia, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Agustín Martegani, Ander Herrera, Tomás Aranda*, Kevin Zenón, Joaquín Ruiz* y Santiago Dalmasso. Delanteros: Exequiel Zeballos, Alan Velasco, Milton Giménez, Edinson Cavani, Lucas Janson, Miguel Merentiel, Brian Aguirre y Leonel Flores*.

*Juveniles que fueron subidos a Primera para 2026: se suman a la pretemporada el próximo lunes.