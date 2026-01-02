Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y más noticias

2 de enero, día clave para Boca. El plantel regresa a la actividad casi un mes después de su último partido ante Racing, con Claudio Úbeda al mando y sin nuevas incorporaciones. Sin embargo, se suman varios juveniles que vienen de consagrarse en la Reserva en 2025. A continuación, todo lo que tenés que saber del equipo de la Ribera.

Boca empieza la pretemporada con 5 juveniles

Se terminaron las fiestas, se guardaron las copas y el descanso llegó a su fin. Con el 2026 ya instalado en el calendario, Boca da inicio oficial a una nueva temporada cargada de expectativas. Bajo la conducción ratificada de Claudio Úbeda, el plantel se reencontrará este viernes 2 de enero, donde el cuerpo técnico ya tiene diagramada una primera semana de alta intensidad, con la novedad de la inclusión de cinco juveniles bicampeones con la Reserva.

La hoja de ruta para este inicio de ciclo está marcada por la exigencia física y la convivencia. La actividad comenzará este viernes por la tarde, cuando los futbolistas se presenten a las 15:30 horas para realizarse los estudios médicos y chequeos de rutina correspondientes tras las vacaciones, paso previo para saltar al campo de juego y realizar el primer entrenamiento del año.

Ugarte podría facilitar la llegada de Torreira a Boca

“Es el deseo más grande que tengo yo como jugador de fútbol. No hay un día que no piense en ese momento”, confesó Lucas Torreira, una vez más, quien además agregó con contundencia: “Me muero por jugar en Boca, me estoy preparando para eso”. El uruguayo lo dejó claro, quiere vestir la camiseta del Xeneize, y ahora se abre una ventana para ello.

El volante termina su contrato con el Galatasaray turco a mediados del 2026, y el club podría prescindir de sus servicios ante la posible contratación de un compatriota suyo en Manuel Ugarte. La información llega desde el prestigioso medio local Sabah spor, y fue compartida este jueves.

Vuelve Ignacio Rodríguez a Boca

Mientras en Boca se mueve en el mercado de pases pensando en los refuerzos y salidas, el Xeneize recupera a un “goleador de la casa” que viene de forjar sus primeras armas en la Primera Nacional. Se trata de Ignacio Rodríguez, el juvenil que supo brillar en la Reserva Xeneize y que, tras un año a préstamo en Nueva Chicago, por contrato deberá presentarse en la pretemporada el 2 de enero.

Publicidad

Publicidad

El delantero categoría 2004, conocido por haber elegido representar a la Selección de Uruguay a nivel juvenil pese a no cerrarle las puertas a Argentina, cerró una etapa de crecimiento en Mataderos. Rápidamente se ganó su lugar , siendo titular en 28 encuentros (20 de las últimas 23 fechas) y solo se ausentó en contadas ocasiones por acumulación de tarjetas amarillas.