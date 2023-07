El campeón mundial de la división de peso pluma de UFC, el australiano Alexander Volkanovski, quién es conocido como 'The Great' y tiene 34 años de edad, logró vencer al campeón interino de la división de las 145 libras en UFC, el mexicano Yair Rodríguez, quién es conocido como 'El Pantera' y tiene 30 años de edad, luego de obtener una victoria por nocaut en la pelea que fue el choque estelar de la cartelera UFC 290, la cual se llevó a cabo en el T-Mobile Arena de la ciudad del pecado, Las Vegas en Nevada.

Tras la derrota, el mexicano recurrió a su cuenta oficial en Instagram para dar a conocer su reacción tras el resultado, en la pelea en la que llegó como campeón interino pero no pudo lograr el título mundial de la división de peso pluma de UFC.

"Gracias por estar pendientes amigos. Se que no se llenaron las expectativas, la verdad de corazón yo tenia en mi mente la visión de ganar y la mentalidad. Solo puedo decir que muchas felicidades a @alexvolkanovski por un excelente performance y a su equipo también. Nada nos tumba, lo dije anteriormente y lo seguiré diciendo, la resilencia es algo que es parte de mi como de todos los mexicanos y también es de hombres aceptar la derrota cuando toca nuestra puerta. No es la única oportunidad que tendré para enorgullecer a todos ustedes que me quieren y apoyan ya vendrán muchas más! Viva México 🇲🇽 hoy y siempre!"