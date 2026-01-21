Matías Lucuix confirmó los convocados de la Selección Argentina para la Copa América de Futsal: el fixture y los rivales

Este año arranca a pura acción en el futsal. Desde el próximo sábado 24 de enero hasta el 1° de febrero se disputa la Copa América 2026, que pondrá frente a frente a los 10 combinados de la región sur del continente. En ese sentido, se confirmó la lista de convocados de la Selección Argentina que representarán al país en esta competición llevada a cabo en Paraguay por tercera vez consecutiva.

Después de poco más de dos semanas de intensos entrenamientos en el predio que posee la AFA en Ezeiza, finalmente Matías Lucuix decidió la nómina definitiva de 14 jugadores, haciendo un recorte de 4, teniendo en cuenta los 18 candidatos iniciales. Por otro lado, cabe recordar que el elenco albiceleste comparte el grupo A con otros equipos fuertes: Uruguay, Perú, Ecuador y Paraguay.

Así las cosas, este jueves 22 a las 13:30 horas, Argentina parte desde Aeroparque rumbo a Asunción con el sueño intacto de recuperar el trofeo que conquistó en 2022 y tras ser subcampeón en 2024. Tan importante es este certamen que, además del título, clasificará al campeón y subcampeón a la Finalissima 2026, programada para el mes de noviembre, según la organización.

El plantel completo de Argentina, antes del recorte de lista para la Copa América 2026. (AFA)

En primer lugar hay un dato importante a mencionar: la gran ausencia es Luciano Gauna. Por motivos personales, el Chino no podrá ser parte del plantel albiceleste durante la Copa América 2026 y se quedará en España junto a su círculo íntimo. El jugador de Barcelona está próximo a agrandar su familia con el nacimiento de un nuevo integrante y optó por permanecer en Europa durante estos días.

Los 14 convocados de Argentina en la Copa América de Futsal 2026

Arqueros: Nicolás Sarmiento (Roma), Lukas Acosta (Peñíscola FS).

Jugadores: Lucas Bolo (Nápoli), Bautista Caso (Pinocho), Kevin Arrieta (Pirossigeno Cosenza), Ángel Claudino (Riga FC), Dylan Vargas (Riga FC), Matías Rosa (Jaén FS), Juan Rodríguez (América del Sud), Agustín Plaza (Peñíscola FS), Nelson Barrientos (Boca), Juan Pablo Cuello (Xota), Lucas Granda (Barcelona), Agustín Del Rey (Córdoba PH).

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

ver también Ángel Romero está cerca de convertirse en el primer refuerzo de Boca: los detalles y el jugador que deberá irse

El fixture de la Copa América de Futsal 2026

Vale destacar que Argentina tiene fecha libre el sábado 24 y luego no se juega el martes 27. Con esos dos ítems aclarados y teniendo en cuenta que comparte la zona junto a Paraguay, Uruguay, Perú y Ecuador, vamos a repasar la primera ronda del seleccionado que comanda tácticamente Matías Lucuix, junto a su principal colaborador Damián Stazzone y el preparador físico Esteban Pizzi.

Fase de Grupos

Domingo 25 de enero

12.00 Colombia – Venezuela

14.30 Bolivia – Brasil

17.00 Perú – Argentina

19.30 Ecuador – Paraguay

Dylan Vargas y Ángel Claudino, jugadores de Riga FC y la Selección Argentina. (AFA)

Publicidad

Publicidad

Lunes 26 de enero

12.00 Colombia – Bolivia

14.30 Venezuela – Chile

17.00 Perú – Ecuador

19.30 Argentina – Uruguay

Martes 27 de enero – Descanso

Miércoles 28 de enero

12.00 Venezuela – Bolivia

14.30 Chile – Brasil

17.00 Argentina – Ecuador

19.30 Uruguay – Paraguay

Jueves 29 de enero

12.00 Chile – Colombia

14.30 Brasil – Venezuela

17.00 Uruguay – Perú

19.30 Paraguay – Argentina

Viernes 30 de enero – Descanso

Fase Final

Sábado 31 de enero

5° – 5° B

4° A – 4° B

1° A – 2° B (semifinal 1)

1° B – 2° A (semifinal 2)

Domingo 1° de febrero

3° A – 3° B

Perdedor Semifinal 1 – Perdedor Semifinal 2

Ganador Semifinal 1 – Ganador Semifinal 2

DATOS CLAVE