Matías Lucuix confirmó los convocados de la Selección Argentina para la Copa América de Futsal: el fixture y los rivales

Este año arranca a pura acción en el futsal. Desde el próximo sábado 24 de enero hasta el 1° de febrero se disputa la Copa América 2026, que pondrá frente a frente a los 10 combinados de la región sur del continente. En ese sentido, se confirmó la lista de convocados de la Selección Argentina que representarán al país en esta competición llevada a cabo en Paraguay por tercera vez consecutiva.
Después de poco más de dos semanas de intensos entrenamientos en el predio que posee la AFA en Ezeiza, finalmente Matías Lucuix decidió la nómina definitiva de 14 jugadores, haciendo un recorte de 4, teniendo en cuenta los 18 candidatos iniciales. Por otro lado, cabe recordar que el elenco albiceleste comparte el grupo A con otros equipos fuertes: Uruguay, Perú, Ecuador y Paraguay.
Así las cosas, este jueves 22 a las 13:30 horas, Argentina parte desde Aeroparque rumbo a Asunción con el sueño intacto de recuperar el trofeo que conquistó en 2022 y tras ser subcampeón en 2024. Tan importante es este certamen que, además del título, clasificará al campeón y subcampeón a la Finalissima 2026, programada para el mes de noviembre, según la organización.
En primer lugar hay un dato importante a mencionar: la gran ausencia es Luciano Gauna. Por motivos personales, el Chino no podrá ser parte del plantel albiceleste durante la Copa América 2026 y se quedará en España junto a su círculo íntimo. El jugador de Barcelona está próximo a agrandar su familia con el nacimiento de un nuevo integrante y optó por permanecer en Europa durante estos días.
Los 14 convocados de Argentina en la Copa América de Futsal 2026
Arqueros: Nicolás Sarmiento (Roma), Lukas Acosta (Peñíscola FS).
Jugadores: Lucas Bolo (Nápoli), Bautista Caso (Pinocho), Kevin Arrieta (Pirossigeno Cosenza), Ángel Claudino (Riga FC), Dylan Vargas (Riga FC), Matías Rosa (Jaén FS), Juan Rodríguez (América del Sud), Agustín Plaza (Peñíscola FS), Nelson Barrientos (Boca), Juan Pablo Cuello (Xota), Lucas Granda (Barcelona), Agustín Del Rey (Córdoba PH).
ver también
Ángel Romero está cerca de convertirse en el primer refuerzo de Boca: los detalles y el jugador que deberá irse
El fixture de la Copa América de Futsal 2026
Vale destacar que Argentina tiene fecha libre el sábado 24 y luego no se juega el martes 27. Con esos dos ítems aclarados y teniendo en cuenta que comparte la zona junto a Paraguay, Uruguay, Perú y Ecuador, vamos a repasar la primera ronda del seleccionado que comanda tácticamente Matías Lucuix, junto a su principal colaborador Damián Stazzone y el preparador físico Esteban Pizzi.
Fase de Grupos
Domingo 25 de enero
12.00 Colombia – Venezuela
14.30 Bolivia – Brasil
17.00 Perú – Argentina
19.30 Ecuador – Paraguay
Lunes 26 de enero
12.00 Colombia – Bolivia
14.30 Venezuela – Chile
17.00 Perú – Ecuador
19.30 Argentina – Uruguay
Martes 27 de enero – Descanso
Miércoles 28 de enero
12.00 Venezuela – Bolivia
14.30 Chile – Brasil
17.00 Argentina – Ecuador
19.30 Uruguay – Paraguay
Jueves 29 de enero
12.00 Chile – Colombia
14.30 Brasil – Venezuela
17.00 Uruguay – Perú
19.30 Paraguay – Argentina
Viernes 30 de enero – Descanso
Fase Final
Sábado 31 de enero
5° – 5° B
4° A – 4° B
1° A – 2° B (semifinal 1)
1° B – 2° A (semifinal 2)
Domingo 1° de febrero
3° A – 3° B
Perdedor Semifinal 1 – Perdedor Semifinal 2
Ganador Semifinal 1 – Ganador Semifinal 2
DATOS CLAVE
- La Copa América de Futsal 2026 se lleva a cabo en Asunción desde el sábado 24 de enero hasta el 1° de febrero inclusive.
- Matías Lucuix definió la nómina de convocados con 14 integrantes, tras hacer un recorte de otros 4 jugadores de la pre-lista.
- Luciano Gauna es la gran ausencia de Argentina debido a que se quedó en Barcelona por motivos personales vinculados a su familia.