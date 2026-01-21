Es tendencia:
Riquelme acelera para que Boca tenga su primer refuerzo: la nueva oferta a San Lorenzo por Alexis Cuello

A 4 días del debut del Xeneize, el presidente del club envió un nuevo ofrecimiento formal a su par en Boedo.

Por Agustín Vetere

Juan Román Riquelme, presidente de Boca.
© GettyJuan Román Riquelme, presidente de Boca.

Atrás quedó la pretemporada y los partidos amistosos. En la antesala de un año especial, por el regreso a la Copa Libertadores, Boca Juniors sumó rodaje ante Millonarios y Olimpia, aunque los hinchas no pudieron ver caras nuevas en el equipo.

La dirigencia liderada por Juan Román Riquelme llevó un puñado de negociaciones durante este mercado de pases, pero no pudo completar ninguna hasta el momento. A 6 días del cierre del período de transferencias, el presidente acelera y busca reforzar al plantel de Claudio Úbeda.

Mientras Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez se recuperan de diferentes lesiones, Lucas Janson podría ser el centrodelantero titular en el debut ante Deportivo Riestra. Esto obliga a Riquelme a hacer un intento más para sumar a un 9.

En ese contexto, lo que parecía caído se acaba de reflotar. Es que Boca envió una nueva oferta formal a San Lorenzo por el pase de Alexis Cuello. Se trata de una propuesta de 3 millones de dólares por el 60% de la ficha que le pertenece al Ciclón. Cabe recordar que Almagro posee el 40% restante. En este caso, el Xeneize ofrece pagar la mitad ahora y el resto dentro de un año.

Este número se acerca a lo que pidió Sergio Constantino originalmente por la parte que tienen los de Boedo, que quieren 3 millones limpios de impuestos. Sin embargo, en las últimas horas la postura del presidente transitorio cambió, por lo que hay final abierto.

La postura de San Lorenzo ante Boca y su interés por Cuello

Este miércoles, Constantino habló en rueda de prensa y se plantó de cara al interés de Boca: “Cuello se queda en San Lorenzo”. Así, dejó en claro que no negociaría y que el delantero solo se podría marchar por 6 millones de dólares, el valor de la cláusula de rescisión por el total de su pase. ¿Se restablece la negociación con esta nueva oferta?

Datos clave

  • Boca Juniors ofertó US$ 3 millones a San Lorenzo por el 60% de Alexis Cuello.
  • Sergio Constantino exige la cláusula de US$ 6 millones para liberar al delantero.
  • Juan Román Riquelme busca reforzar el ataque ante las bajas de Cavani y Merentiel.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

El Tata Martino quiere a Guido Rodríguez para el Atlanta United

jpasman
toti pasman

"El capricho de Riquelme en insistir por Cavani hará que Boca debute el domingo con Janson de 9"

