Boca pidió condiciones por un delantero del fútbol argentino con paso previo por el Porto

Son horas intensas en Brandsen 805 en lo que respecta al mercado de pases. Luego de la negativa final de parte de Marino Hinestroza para ser refuerzo, ya que Atlético Nacional eligió traspasarlo a Vasco da Gama, Boca empezó a mover fichas por otros refuerzos y tuvo acercamientos diversos.

Alexis Cuello desde San Lorenzo podría sumarse como cara nueva si los clubes acuerdan términos, y Ángel Romero se encuentra en diálogo con Juan Román Riquelme para que se convierta en refuerzo como agente libre. En paralelo, este miércoles el Xeneize consultó condiciones por un centrodelantero de área, que milita en las filas de Banfield.

En concreto, Boca entabló charlas con el Taladro para conocer lo que pretenden económicamente para fichar a Rodrigo Auzmendi. El atacante de 25 años mide 1.91 y ha convertido 4 goles en los 15 partidos que disputó en Banfield.

Nacido en Buenos Aires, Auzmendi llegó al equipo de Pedro Troglio desde la exótica liga de Honduras, donde fue goleador al anotar 24 goles en 49 encuentros. En sus tiempos formativos, antes de recalar en el fútbol hondureño, el delantero tuvo un paso de un año por las divisiones inferiores del Porto. Anteriormente, pasó por el Plaza Colonia de Uruguay.

En medio de sus ciclos juveniles en tierras charrúas y portuguesas, y su actualidad en Banfield, Auzmendi también jugó para San Marcos de Arica en Chile, la primera división de Plaza Colonia y la reserva de Gimnasia, además del mencionado paso exitoso por el Motagua de Honduras. Por él, es por quien Boca consultó a Banfield las condiciones durante estas últimas horas.

De momento, no existen ofertas concretas del Xeneize por Auzmendi, pero no se descartan movimientos formales para cerrar su fichaje. Cabe destacar que hoy Boca no tiene delanteros disponibles para debutar en el Torneo Apertura, ya que Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Milton Giménez se encuentran lesionados.

Las dos variantes que tiene Boca como delanteros para el debut

Ante este panorama, la improvisación gana terreno y todos los boletos apuntan a Lucas Janson. El ex Vélez, acostumbrado a jugar por fuera o como segunda punta, deberá disfrazarse de referencia ofensiva en la Bombonera, tal y como ya hizo ante Olimpia. Para comprender lo inesperado de la situación, vale aferrarse a los números: si disputa 82 minutos ante Riestra, igualará el tiempo jugado en todo el 2025 (157′).

Pero los malabares no terminan allí: la emergencia es tal que Úbeda debió subir de urgencia a Iker Zufiaurre, atacante de 20 años de la Reserva que, si bien se destaca como extremo y suma tres partidos en Primera, hoy aparece como la única rueda de auxilio para completar el banco y ser el reemplazante de Janson.

Ángel Romero, la única negociación abierta que tiene Boca

Según pudo saber Bolavip fue el propio Juan Román Riquelme el que se encargó de levantar el teléfono para iniciar los contactos con Ángel Romero, futbolista con el que tiene una buena relación y hermano de Óscar, que ya defendió la camiseta del Xeneize entre 2022 y 2023.

Avanzar por el futbolista paraguayo de 33 años representa también una opción mucho más económica para Boca que la de Hinestroza, quien finalmente jugará en Vasco da Gama, porque viene de quedar libre en Corinthians y en consecuencia solo habrá que negociar su contrato.

El Xeneize necesitaba liberar cupo de jugador extranjero para poder sumar a Ángel Romero y encontró la solución en la rescisión de contrato de Bruno Valdez, a quien todavía le quedaba un año de vínculo por delante, para lo que ya se habría alcanzado un principio de acuerdo favorecido por el deseo del defensor de seguir vinculado a Cerro Porteño.

En síntesis

Rodrigo Auzmendi es el delantero de Banfield por quien Boca Juniors consultó condiciones económicas.

es el delantero de Banfield por quien Boca Juniors consultó condiciones económicas. 24 goles anotó Rodrigo Auzmendi en Honduras previo a su llegada al fútbol argentino.

anotó Rodrigo Auzmendi en Honduras previo a su llegada al fútbol argentino. Alexis Cuello y Ángel Romero son los otros nombres que Boca Juniors pretende incorporar actualmente.

