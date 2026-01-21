El Tata Martino se quiere llevar al Atlanta United a un campeón del mundo para competirle la MLS a Messi

Luego de su paso por Inter Miami, donde dirigió a Lionel Messi en sus primeros años en la MLS; Gerardo Martino regresó a Atlanta United para volver a comandar el equipo en el que se estrenó en la liga de los Estados Unidos.

Ante la necesidad de sumar caras nuevas y competirle al equipo de Florida en esta temporada venidera, el Tata comenzó a mover fichas para sumar nuevos refuerzos en este invierno yanqui.

Es así como, mientras sostiene charlas con San Lorenzo para incorporar a Elías Baez, Martino le pidió a Atlanta United que entable negociaciones con un campeón del mundo en Qatar 2022 con la Selección Argentina. En concreto, con quien ya negocia el conjunto del estado de Georgia es con Guido Rodríguez.

El volante de 31 años se encuentra en West Ham, pero no es titular en el equipo que pelea el descenso en la Premier League, por lo que tanto él como el club buscan su salida. Rodríguez tiene contrato hasta junio de este año y tenía acordada una cesión al Valencia hasta fines de la campaña 2025/26.

Sin embargo, la propuesta de parte del Atlanta United del Tata Martino cambiaría su destino, ya que la misma es una oferta para comprar su pase. A seis meses de perderlo como agente libre, en Londres ven con buenos ojos su salida rumbo a la MLS.

Lejos de un posible regreso a River o Sudamérica —se rumoreaban intereses de parte de Gremio—, o incluso otros destinos en Europa (se lo vinculó a Juventus además del Valencia), finalmente parecería que Guido Rodríguez cruzará el charco para volver a jugar en Norteamérica. Ya lo hizo de 2016 a 2020 en Tijuana y América, y ahora sería para disputar la MLS en el equipo de Martino.

Publicidad

Publicidad

Cabe destacar que Atlanta United fue uno de los peores equipos de la temporada pasada en la Conferencia Este, quedando 14.° sobre 15, y en consecuencia fuera de los playoffs.

ver también Lo mejor del verano de un River de Gallardo que sigue igual que el año pasado fue el pibe Santiago Beltrán

En 2026, de la mano de Martino, buscarán hacerle frente a Inter Miami y a Messi con jugadores como Miguel Almirón, Emmanuel Latte Lath (la compra más cara de la historia de la MLS), el ruso Aleksey Miranchuk (ex Atalanta) y refuerzos como Lucas Hoyos, Tomás Jacob y el ecuatoriano Steven Alzate, además del sueño de incorporar a Guido Rodríguez.

Guido Rodríguez, campeón del mundo con la Selección Argentina

Publicidad

Publicidad

La última vez que Guido Rodríguez fue citado para la Selección Argentina

Guido Rodríguez fue citado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina por última vez, aunque no jugó, en septiembre del 2024, para los partidos con Chile en el Estadio Monumental y Colombia en el Estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla, ambos por las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas para la Copa del Mundo 2026.

En tanto que su última aparición en cancha con la camiseta albiceleste data del 30 de junio del mismo año, en el duelo con Perú por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa América de los Estados Unidos.

En síntesis

Gerardo Martino regresó como entrenador de Atlanta United tras su paso por Inter Miami.

regresó como entrenador de Atlanta United tras su paso por Inter Miami. Guido Rodríguez es el volante de 31 años que Atlanta United busca comprar actualmente.

es el volante de 31 años que Atlanta United busca comprar actualmente. 14.° puesto ocupó Atlanta United en la Conferencia Este durante la temporada pasada.

Publicidad