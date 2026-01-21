Viral: la IA predice cómo le irá a Boca y a River durante el 2026 en una sola imagen

Hay mucha expectativa alrededor de los estrenos oficiales de Boca y de River en esta temporada 2026 en el fútbol argentino. Es que, luego de sus decepcionantes campañas el año pasado, los hinchas de los respectivos bandos del Superclásico depositan ilusión en lo que puede llegar a suceder este año.

Cabe destacar que en 2026, el Xeneize regresa a la Copa Libertadores luego de dos años de ausencia, pero River no tendrá la posibilidad de participar debido a que se metió a la Copa Sudamericana por la tabla anual del 2025.

En este contexto, tanto para uno como para otro, la necesidad de un título internacional este año es menester: para Boca, por la escasez de copas continentales en los últimos años, y para el Millonario por la decepción de no clasificar a la Libertadores.

Más allá de la posibilidad de sumar una copa en el ámbito local, está claro que para Boca y para River las Copas Libertadores y Sudamericana, respectivamente, son una obsesión para esta temporada. Afortunadamente, para los hinchas de ambos clubes, la Inteligencia Artificial augura un gran 2026 en el plano internacional.

En base a un tuit viral en X (ex Twitter) posteado por la cuenta deportiva “Un metro adelantado”, desde BOLAVIP le consultamos a la IA de Google (Gemini) que grafique en una simple foto cómo será el año de Boca y de River de manera realista.

Sin entrar en detalles como los jugadores, las camisetas y el contexto, Gemini IA dio a Boca como campeón de la Copa Libertadores 2026 y a River como el ganador de la Sudamericana, venciendo en la final a Lanús. A ambos planteles los graficó en los festejos en sus respectivos estadios, con sus hinchas y con las copas entre manos. ¿Será así a fin de año?

Las imágenes de la IA sobre el 2026 de Boca y River

La cuenta “Un metro adelantado” twitteó: “Andá a tu ChatGPT y pega este prompt: Quiero que generes una imagen super realista de cómo le va ir al equipo de fútbol [insertar nombre de tu club] durante el 2026”. El posteo, que superó el millón y medio de interacciones, tuvo diversas respuestas de parte de los usuarios. A BOLAVIP, tras la consulta a Gemini IA, le arrojó este resultado a Boca y a River:

Predicción de la IA para el 2026 de Boca (Gemini)

Predicción de la IA para el 2026 de River (Gemini)

Si la predicción de la IA es correcta, habría nueva final internacional superclásica

Un dato no menor es que, si la predicción de la IA termina dándose de manera precisa, con Boca campeón de la Libertadores y River de la Sudamericana, Conmebol tendría una nueva final internacional superclásica luego de aquella de 2018. En este caso, sería en la Recopa Sudamericana, en un evento que paralizaría al continente entero.

En síntesis