Mercado de pases de Boca HOY y EN VIVO: Auzmendi, negociaciones por Ángel Romero y novedades por Cuello

Mientras busca acelerar las negociaciones para cerrar el acuerdo con Ángel Romero para que se convierta en el primer refuerzo del plantel que conduce Claudio Úbeda, Boca continúa con las gestiones para intentar cerrar otras incorporaciones bajo la premisa de no desesperarse que ya dejó clara su presidente Juan Román Riquelme.

Boca averiguó condiciones por Rodrigo Auzmendi

Son horas intensas en Brandsen 805 en lo que respecta al mercado de pases. Luego de la negativa final de parte de Marino Hinestroza para ser refuerzo, ya que Atlético Nacional eligió traspasarlo a Vasco da Gama, Boca empezó a mover fichas por otros refuerzos y tuvo acercamientos diversos.

En concreto, Boca entabló charlas con el Taladro para conocer lo que pretenden económicamente para fichar a Rodrigo Auzmendi. El atacante de 25 años mide 1.91 y ha convertido 4 goles en los 15 partidos que disputó en Banfield, como centrodelantero de área.

Rodrigo Auzmendi, delantero pretendido por Boca.

Novedades por Alexis Cuello

Ahora rompieron el silencio desde San Lorenzo. Esta vez fue Sergio Constantino, el presidente transitorio, el que habló públicamente sobre Alexis Cuello y su posible arribo a Boca en este mercado de pases. “Vino una propuesta, la contestamos hace 48 horas y dejamos abierta la posibilidad“, expresó.

Boca va por Ángel Romero

Según pudo saber Bolavip fue el propio Juan Román Riquelme el que se encargó de levantar el teléfono para iniciar los contactos con Ángel Romero, futbolista con el que tiene una buena relación y hermano de Óscar, que ya defendió la camiseta del Xeneize entre 2022 y 2023.

Avanzar por el futbolista paraguayo de 33 años representa también una opción mucho más económica para Boca que la de Hinestroza, quien finalmente jugará en Vasco da Gama, porque viene de quedar libre en Corinthians y en consecuencia solo habrá que negociar su contrato.

Boca ya inició contactos con el mediapunta paraguayo de último paso por Corinthians.

Hinestroza jugará en Vasco Da Gama

Se terminó la novela eterna, pero no con el final que Boca hubiese querido. Luego de tantas idas y vueltas, Marino Hinestroza acordó su salida de Atlético Nacional para ser nuevo refuerzo de Vasco da Gama, equipo brasileño que puso más dinero sobre la mesa para que el conjunto colombiano acepte la oferta y libere el pase del extremo de 23 años.

La propuesta de Boca era de 5 millones de dólares por el 80% del pase de Hinestroza, ya que el 20% restante le pertenece al Columbus Crew de la MLS. Pese a que quedaban finos detalles para que la cuestión se resuelva, finalmente Vasco puso los 6 que pretendía Atlético Nacional de entrada y hoy, 20 de enero, se confirmó el acuerdo entre todas las partes.

Así las cosas, Marino Hinestroza será nuevo jugador del equipo carioca, que jugará la Copa Sudamericana de este 2026, y estará ligado por las próximas 4 temporadas al firmar contrato hasta diciembre del 2030, con opción de extender por un año más.