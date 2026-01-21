Pity Martínez tiene nuevo club tras su salida de River como agente libre: jugará la Copa Sudamericana

No caben dudas que la segunda estadía en River estuvo muy lejos de ser la esperada por todos. Después de un excelente primer paso en el que hizo historia, Gonzalo Martínez prácticamente no tuvo continuidad por diversas lesiones que lo marginaron de las canchas y es por eso que a fin de año se convirtió en agente libre. Y ahora, se confirmó dónde continuará su carrera en este 2026.

Luego de vestir las camisetas de Atlanta United y Al Nassr, el Pity volvió al fútbol argentino mientras se recuperaba de una cuestión grave en su rodilla. Pero ya siendo futbolista del Millonario desde mediados de 2023 hasta ahora, sufrió 7 lesiones que sumaron un total de 86 partidos ausentes, destacando una segunda rotura del ligamento cruzado que condicionó su rendimiento individual.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Martínez es nuevo jugador de Tigre. Con el claro objetivo de relanzar su carrera, el volante creativo de 32 años llevó a cabo negociaciones directas con el conjunto de Victoria y llegó a un acuerdo total. Por ese motivo, luego de su último paso por River, el Pity será una incorporación de suma jerarquía en otro equipo del fútbol argentino.

Pity Martínez durante un partido de River.

Según pudo averiguar BOLAVIP, el contrato será de 18 meses, lo que significa que tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2027. De esta manera, Gonzalo estará ante el desafío de vestir la camiseta de un tercer equipo del país. Es que cabe recordar que surgió de las divisiones inferiores de Huracán, donde por su gran desempeño pasó al Millonario y tuvo su recordado pico futbolístico.

La salida de River se dio por diferentes motivos. No solo llegó al final de su contrato, que era elevado desde lo salarial, sino que las constantes lesiones le jugaron una muy mala pasada. Como Marcelo Gallardo no podía contar con él en momentos importantes, se decidió no renovar el vínculo de cara al futuro, además de llevar a cabo una renovación de plantel y de referentes en el vestuario.

Vale resaltar que entre sus dos estadías, Martínez jugó un total de 193 partidos oficiales con la camiseta de River, entre los que convirtió 37 goles y repartió 42 asistencias. Sin embargo, solo 2 tantos y 6 habilitaciones en 31 encuentros fueron en este segundo ciclo. Además, conquistó 10 títulos, donde destacan las dos consagraciones de Copa Libertadores 2015 y 2018, donde marcó el gol que sentenció la final ante Boca en Madrid.

Gonzalo Martínez con la Copa Libertadores 2018, tras el triunfo de River a Boca. (Getty Images)

