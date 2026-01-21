Es tendencia:
Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: los marginados por Gallardo sin destino y el nuevo equipo de Pity Martínez

Todas las novedades del Millonario que los hinchas no pueden dejar de leer este miércoles 21 de enero, a días del comienzo del Torneo Apertura 2026

Por Juan Ignacio Portiglia

A solo tres días de hacer su estreno en el Apertura 2026 de la Copa de la Liga, que será el sábado desde las 17.00 como visitante de Barracas Central, en River parecen haberse retirado del mercado, aunque todavía existe la posibilidad de hacer un último intento para la llegada de un delantero.

Mientras tanto, todavía hay cinco futbolistas a los que Marcelo Gallardo ya les comunicó que no serán tenidos en cuenta y siguen en la búsqueda de nuevo destino. Quien sí encontró lugar para continuar compitiendo en Argentina y Sudamérica fue Pity Martínez, uno de los varios referentes que salieron a fin de año con el pase en su poder.

Los cinco marginados que buscan destino

Hay cinco futbolistas que venían desempeñándose en Reserva y llegaron a ser seguidos de cerca por Marcelo Gallardo que finalmente no serán tenidos en cuenta, por lo que deben buscar nuevo destino para ganar rodaje y experiencia en Primera División.

Se trata de Agustín de La Cuesta, Gonzalo Trindade, Lisandro Bajú, Agustín Wierna y Oswaldo Valencia, respecto a quienes en todos los casos la intención propia y del club es concretar salidas a préstamo, aunque de momento ninguno tiene destino asegurado.

Pity Martínez jugará en Tigre

Según pudo saber BOLAVIP, Gonzalo Martínez es nuevo jugador de Tigre. Con el claro objetivo de relanzar su carrera, el volante creativo de 32 años llevó a cabo negociaciones directas con el conjunto de Victoria y llegó a un acuerdo total. Por ese motivo, luego de su último paso por River, el Pity será una incorporación de suma jerarquía en otro equipo del fútbol argentino.

El contrato será de 18 meses, lo que significa que tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2027, y en su primer año le permitirá competir también a nivel internacional, debido que El Matador disputará la Copa Sudamericana.

Cambio de rol para Ponzio

Un tiempo después de desembarcar en la dirigencia de River como parte de la secretaría técnica, Leonardo Ponzio protagonizará un contundente cambio de rol. Si bien permanecerá dentro del área mencionada, ya no tendrá ningún tipo de conexión con los trabajos del plantel profesional.

A partir de ahora, Ponzio oficiará como nexo entre el fútbol juvenil, la Reserva y la Primera de River, lo que reducirá su influencia respecto del primer equipo que comanda Marcelo Gallardo.

Gallardo le bajó el pulgar a Paulo Díaz

Marcelo Gallardo había sorprendido con la decisión de no convocar a Paulo Díaz en los últimos partidos oficiales de 2025. En los amistosos de pretemporada, el chileno tampoco fue considerado, por lo que su futuro está lejos del Millonario. Llegaron algunas ofertas, pero el chileno las rechazó, aunque se estima que se buscará una salida en estos días.

¿Cuánto gastó River en este mercado de pases?

En total, River sumó tres refuerzos en este mercado de pases. Los de Núñez gastaron en total 8 millones de dólares: 7 fueron para comprar el 100% del pase de Aníbal Moreno, mientras que los préstamos de Vera y Viña fueron con un cargo de 500 mil dólares cada uno. Cabe destacar que tanto por el volante con pasado en Argentinos como por el lateral uruguayo hay distintas opciones de compra.

Data clave

  • River gastó 8 millones de dólares en los refuerzos Moreno, Vera y Viña.
  • Marcelo Gallardo decidió no tener en cuenta al defensor chileno Paulo Díaz.
  • Pity Martínez es nuevo jugador de Tigre con contrato hasta junio de 2027.
