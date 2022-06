El Hotel de los Famosos, uno de los programas más vistos de Canal 13, cada vez tiene desafíos más exigentes en el predio de Cañuelas. El jueves pasado, en el juego de huéspedes que determinaba quién ganaba una noche en la suite y quién pasaba a formar parte del staff, Mónica Farro sufrió una fuerte lesión y tuvo que ser atendida.

“Hizo un crack crack horrible, y lo único que pensé en ese momento es que me había fracturado el pie”, dijo la participante. Antes de ser atendida por los médicos, los compañeros la ayudaron y el Turco García rápidamente dedujo que tenía un esguince de tobillo. Luego fue trasladada a un hospital de la zona para que le hagan estudios.

A la noche, Mónica Farro regresó con un yeso al predio y les contó a sus compañeros lo qué le dijeron los médicos: "Es un esguince moderado de tobillo, nunca me pasó en mi vida. La verdad que me pone feliz que no tengo fractura y que no va a ser un proceso de recuperación de meses, pero también me da bronca que me pase esto a mí". A partir del próximo programa abandonará la competencia y la producción ya le busca reemplazo.

+Mónica Farro sufrió un fuerte accidente en el Desafío de Huéspedes

El Hotel de los Famosos: los participantes fuera de juego

Hasta el momento los eliminados de El Hotel de los Famosos son Kate Rodríguez, Nicolás Maiques, Matilda Blanco, Rodrigo Noya, Pato Galván, Silvina Luna, Walter Queijeir, Majo Martino y Lissa Vera.

¿Cómo quedó organizada la semana del programa?

Los días y horarios del programa que conducen Pampita y el Chino Leunis: