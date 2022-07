El lunes por la tarde la periodista de espectáculos Laura Ubfal informó que "Morena Rial está internada desde este domingo en la ciudad de Córdoba, tras perder el embarazo de su segundo hijo". Finalmente, la hija de Jorge Rial confirmó la noticia a través de un desgarrador posteo en su cuenta personal de Instagram.

"No sé por dónde empezar. Lamentablemente hace unos días vengo pasando los peores días de mi vida, la pérdida de un embarazo es complicado de afrontar, de sobrellevar y poder asumir, más que nada cuando pensas que todo iba bien y de golpe todo se derrumba. Son momentos complicados, y pido el respeto que se merece cualquier persona que pasa por estas situaciones", comienza el doloroso descargo de la influencer de 23 años.

Como cierre, More Rial expresó su angustia por el duro momento que está viviendo junto a Maximiliano Bertorello, su actual pareja: "Me está costando muchísimo poder levantarme de esta, pero la vida tiene que continuar. Y a vos mi vida, que decirte. Estes donde estes, te voy a extrañar, todos los días. Agradezco a todos por su preocupación y los mensajes que me mandaron. Gracias a todos, de verdad".

Jorge Rial habló de la pérdida del embarazo de su hija

El conductor de Argenzuela, programa que se transmite de lunes a viernes a las 15 horas por C5N, se refirió este miércoles en un vivo de Instagram a la pérdida del embarazo de su hija: “Les agradezco mucho la preocupación. Está bien mi hija, y es todo lo que voy a decir, que está bien".