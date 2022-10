Flor Peña no estará presente en "La puta ama" de América TV. ¿Quién reemplaza a la conductora?

La puta ama, formato que se transmite de lunes a viernes de 22:00 a 23:30 en la pantalla de América TV, no tendrá a su conductora Flor Peña durante algunas semanas. Esto se debe a que contraerá casamiento con el abogado salteño Ramiro Ponce de León en una boda doble: una se llevará a cabo en Salta y la otra en Buenos Aires.

La conductora que llegará en su reemplazo desde este lunes 31 de octubre es Moria Casán, quién ha sido figura de América en años anteriores. "Bienvenida a América TV. Reemplazará a Flor Peña los días que se toma por su casamiento LA PUTA AMA!", escribió Ángel de Brito en sus redes sociales en forma de anuncio.

"Todo puede ser! adoré la propuesta, amo América TV en cuanto a INTRUSOS me lo habían ofrecido, pero yo había firmado para Canal 9. Thanks AMERICA por siempre convocarme!!!", publicó en su cuenta oficial de Twitter Moria Casán cuando comenzó a difundirse la noticia. No está definido hasta que fecha se hará cargo del formato.

