Este sábado se vivió una jornada apasionante en el fútbol: Inter Miami se consagró campeón de la Major League Soccer 2025. Luego de vencer 3-1 a Vancouver Whitecaps, gracias a un gol en contra, al de Rodrigo de Paul y Tadeo Allende, las Garzas conquistaron el título por primera vez en su historia. Y como no podía ser de otra manera, Lionel Messi tuvo un rol protagónico.

En lo que era un partido igualado 1-1 a falta de pocos minutos del final, el astro argentino apareció para frotar la lámpara para asistir al volante campeón del mundo, en una brillante combinación que significó el 2-1 para romper el encuentro a su favor y desatar el delirio de los fanáticos que colmaron cada una de las tribunas del Chase Stadium, ubicado en el estado de la Florida.

Lo cierto es que, luego de los festejos correspondientes por la consagración, Lionel rompió el silencio y habló en una entrevista exclusiva con Apple TV. Con una sonrisa indisimulable que denotaba su estado de ánimo, el ’10’ confesó su sensación al levantar un nuevo trofeo. “Mucha felicidad“, sentenció el crack rosarino que solo necesitó dos palabras para dejar todo claro.

Lionel Messi tras salir campeón de la MLS con Inter Miami. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el ex Barcelona y París Saint-Germain amplió su discurso al respecto delante del micrófono y la cámara. “Este era el objetivo de este año“, manifestó en primera instancia. Pocos segundos más tarde, habló en su rol de capitán y expresó: “El equipo hizo un esfuerzo muy grande, con muchos partidos y estuvimos a la altura todo el año“.

Además, hizo un repaso desde su arribo a la institución y sostuvo: “Pudimos conseguir la League cup apenas llegamos. Este año competimos en todas las competiciones que nos tocó jugar, este año llegamos a otra final nuevamente y también jugamos una semifinal de Concachampions. El año pasado salimos primeros del campeonato y quedamos afuera en primera ronda”.

Messi, sobre el retiro de Jordi Alba y Sergio Busquets

El astro albiceleste también se tomó unos segundos para dedicarle unas palabras a sus íntimos amigos y eternos compañeros de equipo que se retiraron del fútbol: Jordi Alba y Sergio Busquets. Sin dudarlo, Lionel expuso: “Estoy feliz por ellos, que terminen su carrera de esta manera es muy lindo. Se lo merecían por lo que fueron como jugador, son dos grandes en la historia“.

Inmediatamente después, continuó: “Que puedan retirarse con esta MLS es muy bueno, creo que todavía no son conscientes de lo que están viviendo, del retiro. Se les termina algo muy hermoso, lo que le dedicaron toda su vida”. Y para culminar, el campeón del mundo cerró: “Les deseo lo mejor porque son dos amigos que quiero mucho y estoy feliz de que se vayan con este título“.

