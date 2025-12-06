Es tendencia:
logotipo del encabezado
MLS

Lionel Messi describió su sensación tras conquistar el título de la MLS con Inter Miami: “Mucha felicidad”

El astro argentino sumó un nuevo trofeo a su palmarés y no tardó en romper el silencio ante los medios.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Lionel Messi, astro argentino tras salir campeón con Inter Miami.
© GettyLionel Messi, astro argentino tras salir campeón con Inter Miami.

Este sábado se vivió una jornada apasionante en el fútbol: Inter Miami se consagró campeón de la Major League Soccer 2025. Luego de vencer 3-1 a Vancouver Whitecaps, gracias a un gol en contra, al de Rodrigo de Paul y Tadeo Allende, las Garzas conquistaron el título por primera vez en su historia. Y como no podía ser de otra manera, Lionel Messi tuvo un rol protagónico.

En lo que era un partido igualado 1-1 a falta de pocos minutos del final, el astro argentino apareció para frotar la lámpara para asistir al volante campeón del mundo, en una brillante combinación que significó el 2-1 para romper el encuentro a su favor y desatar el delirio de los fanáticos que colmaron cada una de las tribunas del Chase Stadium, ubicado en el estado de la Florida.

Lo cierto es que, luego de los festejos correspondientes por la consagración, Lionel rompió el silencio y habló en una entrevista exclusiva con Apple TV. Con una sonrisa indisimulable que denotaba su estado de ánimo, el ’10’ confesó su sensación al levantar un nuevo trofeo. “Mucha felicidad“, sentenció el crack rosarino que solo necesitó dos palabras para dejar todo claro.

Lionel Messi tras salir campeón de la MLS con Inter Miami. (Getty Images)

Lionel Messi tras salir campeón de la MLS con Inter Miami. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el ex Barcelona y París Saint-Germain amplió su discurso al respecto delante del micrófono y la cámara. “Este era el objetivo de este año“, manifestó en primera instancia. Pocos segundos más tarde, habló en su rol de capitán y expresó: “El equipo hizo un esfuerzo muy grande, con muchos partidos y estuvimos a la altura todo el año“.

Además, hizo un repaso desde su arribo a la institución y sostuvo: “Pudimos conseguir la League cup apenas llegamos. Este año competimos en todas las competiciones que nos tocó jugar, este año llegamos a otra final nuevamente y también jugamos una semifinal de Concachampions. El año pasado salimos primeros del campeonato y quedamos afuera en primera ronda”.

Publicidad

Messi, sobre el retiro de Jordi Alba y Sergio Busquets

El astro albiceleste también se tomó unos segundos para dedicarle unas palabras a sus íntimos amigos y eternos compañeros de equipo que se retiraron del fútbol: Jordi Alba y Sergio Busquets. Sin dudarlo, Lionel expuso: “Estoy feliz por ellos, que terminen su carrera de esta manera es muy lindo. Se lo merecían por lo que fueron como jugador, son dos grandes en la historia“.

Tweet placeholder

Inmediatamente después, continuó: “Que puedan retirarse con esta MLS es muy bueno, creo que todavía no son conscientes de lo que están viviendo, del retiro. Se les termina algo muy hermoso, lo que le dedicaron toda su vida”. Y para culminar, el campeón del mundo cerró: “Les deseo lo mejor porque son dos amigos que quiero mucho y estoy feliz de que se vayan con este título“.

Publicidad
Inter Miami 0 vs. 0 Vancouver Whitecaps EN VIVO y ONLINE vía AppleTV por la final de la MLS: ¡Comenzó el partido!

ver también

Inter Miami 0 vs. 0 Vancouver Whitecaps EN VIVO y ONLINE vía AppleTV por la final de la MLS: ¡Comenzó el partido!

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"El sorteo no puedo haber sido mejor para la Selección Argentina, que es más candidata al Mundial que nunca"

ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

Lee también
Asistencia de Messi y gol de De Paul en la final de la MLS
MLS

Asistencia de Messi y gol de De Paul en la final de la MLS

Los resultados que provocarán un Messi vs. Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026
Mundial 2026

Los resultados que provocarán un Messi vs. Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Qué canal pasa al Inter Miami de Lionel Messi vs. Vancouver Whitecaps por la final de la MLS 2025
MLS

Qué canal pasa al Inter Miami de Lionel Messi vs. Vancouver Whitecaps por la final de la MLS 2025

Mascherano tras el título de Inter Miami: "No he tenido muy buenos resultados"
MLS

Mascherano tras el título de Inter Miami: "No he tenido muy buenos resultados"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo