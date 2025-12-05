Es tendencia:
El sorteo no puedo haber sido mejor para la Selección Argentina, que es más candidata al Mundial que nunca

Lionel Scaloni puede sonreír por el grupo que le tocó a la Selección, y hasta puede guardar varios jugadores durante esos partidos para llegar óptimos a los 16avos, donde empezará la defensa real por el título.

Por Toti Pasman

El grupo del Mundial que le tocó a Argentina es inmejorable. Hay que respetar a todos, obvio, y los partidos hay que jugarlos. Austria nos puede complicar, Argelia también, pero Jordania es el rival a golear en la fase de grupos. Los rivales, la verdad, son muy buenos para Scaloni.

Para la Scaloneta, el sorteo fue perfecto. Esquivó potencias europeas y evitó potencias africanas y asiáticas. Tocó un grupo para ganar y pasar tranquilos, para seguir algunos amistosos por la senda de los amistosos de este último tiempo.

Hasta sirve para que Scaloni rote un poco al equipo, que cuide a Messi y que, a partir de 16avos, pongan una marcha más para ir en busca de la cuarta Copa del Mundo.

Y un análisis más: yo creo que lo que dejó en claro este Mundial de 48 equipos es que te deja muchos grupos poco atractivos, como el de México o el de Canadá. Se verán muchos duelos poco interesantes para el neutral, y eso no sucedía en la vieja Copa del Mundo de 48 equipos.

Al margen de ello, lo más importante es que a la Selección Argentina le salió un grupo favorable, y es más candidata que nunca.

Así quedaron los grupos del Mundial 2026

  • Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Europa 4.
  • Grupo B: Canadá, Europa 1, Qatar y Suiza.
  • Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.
  • Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Europa 3.
  • Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.
  • Grupo F: Países Bajos, Japón, Europa 2 y Túnez.
  • Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.
  • Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.
  • Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje 2 y Noruega.
  • Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.
  • Grupo K: Portugal, Repechaje 1, Uzbekistán y Colombia.
  • Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.
Los posibles rivales de Argentina en los 16avos de final y el camino hacia el hipotético título del Mundial 2026

Las 16 sedes del Mundial

  • Toronto: BMO Field (30,000 espectadores)
  • Vancouver: BC Place (54,500 espectadores)
  • Atlanta: Mercedes-Benz Stadium (71,000 espectadores)
  • Boston: Gillette Stadium (68,756 espectadores)
  • Dallas: AT&T Stadium (80,000 espectadores)
  • Houston: NRG Stadum (72,220 espectadores)
  • Kansas City: Arrowhead Stadium (76,416 espectadores)
  • Los Angeles: SoFi Stadium (70,000 espectadores)
  • Miami: Hard Rock Stadium (65,326 espectadores)
  • New York/New Jersey: MetLife Stadium (82,500 espectadores)
  • Philadelphia: Lincoln Financial Field (67,594 espectadores)
  • San Francisco Bay Area: Levi’s Stadium (68,500 espectadores)
  • Seattle: Lumen Field (72,000 espectadores)
  • Ciudad de México: Estadio Azteca (83,264 espectadores)
  • Guadalajara: Estadio Akron (46,355 espectadores)
  • Monterrey: Estadio BBVA (51,000 espectadores)
