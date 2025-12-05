"El sorteo no puedo haber sido mejor para la Selección Argentina, que es más candidata al Mundial que nunca"

El grupo del Mundial que le tocó a Argentina es inmejorable. Hay que respetar a todos, obvio, y los partidos hay que jugarlos. Austria nos puede complicar, Argelia también, pero Jordania es el rival a golear en la fase de grupos. Los rivales, la verdad, son muy buenos para Scaloni.

Para la Scaloneta, el sorteo fue perfecto. Esquivó potencias europeas y evitó potencias africanas y asiáticas. Tocó un grupo para ganar y pasar tranquilos, para seguir algunos amistosos por la senda de los amistosos de este último tiempo.

Hasta sirve para que Scaloni rote un poco al equipo, que cuide a Messi y que, a partir de 16avos, pongan una marcha más para ir en busca de la cuarta Copa del Mundo.

Y un análisis más: yo creo que lo que dejó en claro este Mundial de 48 equipos es que te deja muchos grupos poco atractivos, como el de México o el de Canadá. Se verán muchos duelos poco interesantes para el neutral, y eso no sucedía en la vieja Copa del Mundo de 48 equipos.

Al margen de ello, lo más importante es que a la Selección Argentina le salió un grupo favorable, y es más candidata que nunca.

Publicidad

Publicidad

Así quedaron los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Europa 4.

Grupo B: Canadá, Europa 1, Qatar y Suiza.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Europa 3.

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Europa 2 y Túnez.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje 2 y Noruega.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K: Portugal, Repechaje 1, Uzbekistán y Colombia.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

ver también Los posibles rivales de Argentina en los 16avos de final y el camino hacia el hipotético título del Mundial 2026

Las 16 sedes del Mundial