"El sorteo no puedo haber sido mejor para la Selección Argentina, que es más candidata al Mundial que nunca"

El grupo del Mundial que le tocó a Argentina es inmejorable. Hay que respetar a todos, obvio, y los partidos hay que jugarlos. Austria nos puede complicar, Argelia también, pero Jordania es el rival a golear en la fase de grupos. Los rivales, la verdad, son muy buenos para Scaloni.
Para la Scaloneta, el sorteo fue perfecto. Esquivó potencias europeas y evitó potencias africanas y asiáticas. Tocó un grupo para ganar y pasar tranquilos, para seguir algunos amistosos por la senda de los amistosos de este último tiempo.
Hasta sirve para que Scaloni rote un poco al equipo, que cuide a Messi y que, a partir de 16avos, pongan una marcha más para ir en busca de la cuarta Copa del Mundo.
Y un análisis más: yo creo que lo que dejó en claro este Mundial de 48 equipos es que te deja muchos grupos poco atractivos, como el de México o el de Canadá. Se verán muchos duelos poco interesantes para el neutral, y eso no sucedía en la vieja Copa del Mundo de 48 equipos.
Al margen de ello, lo más importante es que a la Selección Argentina le salió un grupo favorable, y es más candidata que nunca.
Así quedaron los grupos del Mundial 2026
- Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Europa 4.
- Grupo B: Canadá, Europa 1, Qatar y Suiza.
- Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.
- Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Europa 3.
- Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.
- Grupo F: Países Bajos, Japón, Europa 2 y Túnez.
- Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.
- Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.
- Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje 2 y Noruega.
- Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.
- Grupo K: Portugal, Repechaje 1, Uzbekistán y Colombia.
- Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.
Las 16 sedes del Mundial
- Toronto: BMO Field (30,000 espectadores)
- Vancouver: BC Place (54,500 espectadores)
- Atlanta: Mercedes-Benz Stadium (71,000 espectadores)
- Boston: Gillette Stadium (68,756 espectadores)
- Dallas: AT&T Stadium (80,000 espectadores)
- Houston: NRG Stadum (72,220 espectadores)
- Kansas City: Arrowhead Stadium (76,416 espectadores)
- Los Angeles: SoFi Stadium (70,000 espectadores)
- Miami: Hard Rock Stadium (65,326 espectadores)
- New York/New Jersey: MetLife Stadium (82,500 espectadores)
- Philadelphia: Lincoln Financial Field (67,594 espectadores)
- San Francisco Bay Area: Levi’s Stadium (68,500 espectadores)
- Seattle: Lumen Field (72,000 espectadores)
- Ciudad de México: Estadio Azteca (83,264 espectadores)
- Guadalajara: Estadio Akron (46,355 espectadores)
- Monterrey: Estadio BBVA (51,000 espectadores)