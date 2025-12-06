Boca hoy: Alan Velasco convocado, Úbeda recibió un premio y más

Este sábado 6 de diciembre, Boca tuvo su último entrenamiento antes de la gran cita frente a Racing. El equipo de Claudio Úbeda deberá enfrentar a la Academia en La Bombonera por la semifinal del Torneo Clausura, buscando clasificar para seguir con posibilidades de cerrar el año con un título.

La convocatoria de Alan Velasco, la ausencia de Brian Aguirre y el premio que recibió el entrenador son solo algunas de las novedades del equipo de la Ribera. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Los convocados de Boca

Boca Juniors ya tiene todo listo para el clásico ante Racing por las semifinales del Torneo Clausura 2025. Claudio Úbeda definió la lista de concentrados para recibir a la Academia este domingo a las 19 en La Bombonera, metiendo mano en la convocatoria respecto a los últimos partidos.

La gran novedad es la vuelta de Alan Velasco, que venía perdiéndose los últimos partidos por una lesión. Fueron dos meses fuera de las canchas para el ex Independiente, que sufrió una distensión en el ligamento interno de la rodilla derecha. Su última aparición había sido en la goleada 5 a 0 ante Newell’s, el 5 de octubre.

Úbeda, mejor DT de noviembre

Úbeda hizo cargo del plantel profesional y continuó con el legado de Miguel Russo. Lejos de caer en una crisis deportiva en cuanto a los resultados, el conjunto de la ribera está en constante levantada y alcanzó marcas que no se lograban desde hace varios años.

Lo cierto es que Úbeda fue reconocido como el mejor director técnico de noviembre por la Liga Profesional de Fútbol. Por la tremenda actualidad que atraviesa Boca, el entrenador fue homenajeado por la organización del campeonato doméstico en su rol fundamental para comandar al equipo en esta recta final de la temporada 2025 que está próxima a finalizar.

Los jugadores de Boca que podrían jugar el Mundial 2026

Ya se conocen los grupos del Mundial 2026, donde la Selección Argentina buscará repetir el título que consiguió en la edición que se disputó durante 2022, en Qatar. Y más allá de los países que serán firmes candidatos a ir por la gloria en el MetLife Stadium, el próximo domingo 19 de julio, habrá muchísimos futbolistas que formarán parte de la competencia.

Debido a que en Qatar 2022 no hubo jugadores que pertenecían al club de La Ribera, la última participación fue en Rusia 2018 con un argentino (Cristian Pavón), un colombiano (Frank Fabra) y un uruguayo (Nahitan Nández). Con relación a la plantilla actual que lidera Claudio Úbeda, hay pocos integrantes que podrían decir presente.