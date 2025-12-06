Es tendencia:
Tras la derrota de Atlético de Madrid, los hinchas explotaron contra Julián Álvarez: “Se tiene que ir ya”

En una nueva jornada de La Liga, el Colchonero cayó 1-0 ante Athletic Club de Bilbao y los simpatizantes no perdonaron al argentino.

Por Nahuel De Hoz

Julián Álvarez, delantero argentino de Atlético de Madrid.
Este sábado y por una nueva jornada de La Liga, Atlético de Madrid perdió 1-0 frente a Athletic Club de Bilbao y agudizó su propia crisis futbolística. Si bien en el campeonato doméstico no se encuentra en una mala posición (4°), el equipo no responde ante las altas exigencias de los simpatizantes. En ese sentido, Julián Álvarez fue apuntado por los hinchas y recibió fuertísimas críticas.

En otro muy discreto partido del delantero de la Selección Argentina, donde no pudo lastimar de cara al arco rival ni fabricar varias jugadas claras para generar peligro, los fanáticos del conjunto colchonero no se lo perdonaron. En la misma sintonía que en la gran mayoría de los últimos cotejos, La Araña no lució su mejor versión y percibió un sinfín de comentarios negativos por su actuación.

Lo cierto es que los hinchas de Atlético de Madrid no le dejaron pasar un mal desempeño individual, que agudizó el flojo papel colectivo. Por ese motivo, las redes sociales se inundaron de críticas contundentes y una de las más destacadas sentenció: “Se tiene que ir ya”. Una frase tan corta como fuerte, que marca la bronca de los fanáticos del elenco de la capital española.

Julián Álvarez, delantero argentino de Atlético de Madrid. (Getty Images)

Las reacciones de los hinchas de Atlético de Madrid contra Julián Álvarez

Messi lo llevó a la gloria: Inter Miami le ganó a Vancouver y es el nuevo campeón de la MLS

