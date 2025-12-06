Fue campeón con Racing en 2001 y palpitó la semifinal del Torneo Clausura contra Boca: “Qué Úbeda se acuerde de los hinchas”

Martín Vitali se hizo querer por los hinchas de Racing. No solamente tuvo un gran rendimiento en sus dos paso por el club, sino que quedó marcado a fuego por la conquista del Apertura 2001 de la mano de Mostaza Merlo. La Academia enfrentará a Boca el próximo domingo por la semifinal del Torneo Clausura y Pelotín palpitó el encuentro en diálogo exclusivo con BOLAVIP.

El ex futbolista detalló por dónde cree que estarán las claves para que Racing salga victorioso. Se lamentó por las bajas importantes -no jugarán Sosa y Martirena por estar expulsados- y también, entre risas, le mandó un mensaje a Claudio Úbeda, actual entrenador del Xeneize que integró aquel plantel de Racing campeón del Apertura 2001.

-¿Cómo ves a Racing para el partido contra Boca? ¿Dónde creés que puede estar la clave para que Racing pase a la final?

-Yo creo que la clave está en el plantel, en el hambre y las ganas que tiene este equipo de volver a salir campeón. Lo demostró contra River: le dio vuelta el partido en pocos minutos cuando históricamente River nos ganaba sin esforzarse demasiado. Ahí se vio el carácter copero de Racing, ese que aparece en las llaves de eliminación directa. Es una serie abierta, para nada la tiene fácil, pero creo que tenemos las mismas chances que tuvimos contra River (y hasta un poco más que contra Tigre, aunque terminamos en penales). Boca tiene buenos jugadores y viene en ascenso, pero los veo a los nuestros con mucha hambre. Quedar afuera de la Libertadores también juega: este plantel quiere revancha y la única forma es salir campeón. Lamentablemente llegamos con bajas importantes por las expulsiones y Costas no va a poder contar con todos los que quisiera.

Martín Vitali, segundo de izquierda a derecha en la fila inferior. (Foto: Prensa Racing).

-¿Cuál de esas bajas creés que se va a sentir más?

-La baja de Sosa va a pesar porque estaba en un nivel altísimo, pero cuando no estuvo contra River el equipo igual lo sacó adelante. Los que entran siempre responden: a veces juega Martirena, a veces Mura… el plantel está bastante parejo. Obviamente, si me hacés elegir, prefiero que jueguen Martirena y Sosa, pero no creo que la clave pase por ahí. Para mí la clave va a estar en el funcionamiento colectivo y, ojalá, que Roger Martínez vuelva al gol contra Boca, porque eso puede ser decisivo.

-Se habla mucho de la batalla táctica de los técnicos en general, en este caso sería entre Costas y Úbeda, un técnico con mucha más experiencia contra uno con menos recorrido. ¿Creés que ahí puede estar una ventaja para Racing?

-Sí, puede ser. Yo veo que Boca no va a salir a buscar el partido de igual a igual como quizás esperaba la gente. Va a ser más parecido a lo que hizo River: va a esperar un poco más, aunque juegue de local, y no le va a regalar espacios. Seguramente va a querer lastimar por los laterales si Racing juega con tres atrás o con Intere (como intentó Tigre). Creo que Racing va a tener que asumir un poco más el protagonismo, llevar la iniciativa. Me puedo equivocar mil veces, pero veo a Costas proponiendo y a Úbeda esperando para contraatacar.

-Si tenés que arriesgar, ¿por quién te la jugás para que pase a la final?

-Me la juego por Racing. Obvio que quiero que pase Racing, soy hincha. Si me preguntás contra River hace unas semanas, también te decía Racing y estaba peleado. Con Tigre te decía que le hacíamos tres y terminamos en penales… Va a ser un partido cerradísimo, como casi todas las series contra Boca, pero si tengo que poner plata la pongo por Racing. Que Úbeda se acuerde de los hinchas de Racing, je.

