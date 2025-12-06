La inesperada confesión de Mascherano tras el título de Inter Miami en la MLS: “No he tenido muy buenos resultados”

La tarde del sábado en Florida no solo quedó grabada en la historia de Inter Miami, sino que tuvo un gusto especialmente dulce para Javier Mascherano. El Jefecito finalmente conquistó la esquiva meta que se le resistía durante años: obtener el primer título de su carrera como entrenador con la consagración de la MLS Cup. No obstante, en medio de la euforia de la celebración, sorprendió con su honestidad al recordar sus difíciles inicios y las dudas que llegaron a sembrar sobre su capacidad.

El foco giró en torno a su confesión sobre los resultados obtenidos previamente, con las selecciones juveniles de Argentina. “Entiendo que desde que llegamos siempre hubo dudas, era mi primera temporada como entrenador de un equipo“, comenzó Mascherano. Y añadió sin tapujos: “La realidad siempre lo dije y nunca lo he escondido, no he tenido muy buenos resultados a nivel selecciones juveniles, no se me venía dando“.

Fue ahí cuando reconoció el valor de sus dirigidos en el objetivo logrado. “Encontré un grupo de jugadores que entendió nuestra manera de trabajar y de acompañar este proceso. Terminar la temporada de esta manera es increíble“, sostuvo.

En esa línea, puso en perspectiva el valor del título, que llegó tras 56 partidos en su primera temporada en el club tras continuar el legado de Gerardo Martino. “Fueron 11 meses donde estuvimos trabajando muchísimo, donde tuvimos momentos buenos, malos y dificultades. Esto es todo de los jugadores: haber peleado hasta el último partido por un título“, resaltó el DT, quien a pesar de reconocer que “no fue un partido brillante”, destacó ser “los justos campeones” gracias a haber “jugado con el corazón”.

El Jefecito también tuvo palabras emotivas para sus dos amigos y ahora exdirigidos, Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes se retiraron del fútbol profesional con la MLS Cup en sus manos. “Se nos había escapado con la Champions y la Leagues Cup a principio de año, pero esto no se nos podía escapar, ante nuestra familia y más siendo el último partido de Busi y Jordi. Su carrera no merecía otra cosa que irse siendo campeones” expresó Mascherano.

El año de Mascherano en Inter Miami

Tras la salida del Tata Martino, todo indicaba que, a priori, la llegada de Masche a Florida era una apuesta a largo plazo, pero los resultados fueron inmediatos. El llamado de Messi y la oferta de la franquicia fueron decisivos para que aceptara dejar su trabajo en las selecciones juveniles de Argentina, y en su presentación había advertido, con cautela: “Uno sería hipócrita si viene y promete títulos. Uno siempre tiene que prometer trabajar, el objetivo principal es luchar por todas las competencias”. Y lo consiguió sin juramentos de por medio.

Tras un año al frente del equipo, la estadística avala el proceso del argentino. Aunque la temporada tuvo sus altibajos, incluyendo la eliminación en la Concacaf Champions Cup y la imposibilidad de obtener la Supporters’ Shield, la correcta participación en el Mundial de Clubes le dio aira al equipo y le permitió encarar una segunda mitad de año de alto vuelo.

Javier Mascherano conquistó su primer título como entrenador (Getty Images).

En total, en su primer año, el Jefecito cerró con 56 partidos oficiales disputados, donde cosechó 33 victorias, 10 empates y 13 derrotas, logrando una efectividad superior al 55 por ciento. Números que culminaron con su primera gran vuelta olímpica como entrenador.

