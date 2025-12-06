La emoción de Lionel Messi y todo Inter Miami: Jordi Alba y Sergio Busquets se retiraron del fútbol festejando un título

El mundo del fútbol fue testigo este sábado de una tarde para el recuerdo en Inter Miami. Las Garzas conquistaron la MLS Cup 2025 al imponerse por 3-1 sobre Vancouver Whitecaps en la gran final. La felicidad por el primer título liguero de su corta historia es mayúscula, pero rápidamente se mezcla con una profunda nostalgia. Y es que este mismo encuentro significó el último baile de dos pilares del deporte rey: Sergio Busquets y Jordi Alba.

El retiro de ambas figuras ya había sido anunciado meses atrás: Busquets lo comunicó el 25 de septiembre y Alba el 7 de octubre. Casualidad o no, el destino quiso que la culminación de sus brillantes trayectorias coincidiera en un escenario ideal: en su última casa, con un título bajo el brazo, junto a sus históricos compañeros de ruta, Lionel Messi y Luis Suárez, celebrando un logro que ellos mismos ayudaron a forjar. Juntos lideraron la transformación del Inter Miami, llevando al club a su primera final de la MLS y sumando un trofeo más a la Leagues Cup y la Supporters Shield’s.

De la Masía a Miami

El adiós de Busquets y Alba marca el cierre de un ciclo de oro que comenzó en Barcelona, se replicó en la Selección Española y se extendió en Florida, donde gastaron sus últimos cartuchos desde mediados de 2023 junto a Messi.

Busquets, considerado uno de los mejores mediocampistas centrales de la historia, dice adiós a una carrera de casi dos décadas que lo vio conquistar 38 títulos oficiales, siendo 32 solamente con Barcelona, incluyendo 3 Champions Leagues y 9 Ligas de España. A nivel selección, sumó el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012.

Por su parte, Jordi Alba se retira como uno de los laterales izquierdos más ofensivos de su generación, con más de 700 partidos disputados y un palmarés que incluye 18 trofeos con el equipo Culé, destacándose 1 Champions League y 6 Ligas. Su velocidad y sociedad con Messi fueron icónicas. Ambos, piezas clave en la era dorada blaugrana, lograron replicar esa química ganadora en Miami por más de un centenar de duelos.

La experiencia de ambos fue fundamental para que Inter Miami pase de ser el peor a mejor equipo de la MLS en tan solo tres temporadas. En la actual campaña, ambos mostraron una vigencia excepcional. Busquets registró 33 apariciones y el lateral participó en seis goles y once asistencias.

Así, mientras la ciudad de Miami celebra su hito deportivo, el club se enfrenta ahora a la dura realidad de tener que reconstruir su columna vertebral tras el doble adiós. Messi y Suárez, acompañados de Rodrigo De Paul, quedarán al mando de la nave campeona. La nostalgia es el costo a pagar por esta inolvidable noche de gloria, donde dos leyendas españolas cerraron su carrera rodeados de sus socios de toda la vida. Todo indica que el precio lo vale.

