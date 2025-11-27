Cantos contra Chiqui Tapia en el show de Andrés Calamaro en medio de las polémicas de AFA

Son días movidos para Claudio Tapia y también para la AFA. El haberle otorgado a Rosario Central el título de campeón de Liga produjo un mar de críticas que lo tuvo al máximo mandatario de la casaca madre del fútbol argentino en el centro de la escena. El Canalla fue el mejor de la tabla anual y merecía un reconocimiento, pero darle un título que no estaba contemplado generó el repudio popular de los amantes del fútbol.

El pasado miércoles, Andrés Calamaro brindó el segundo de los tres show en el Movistar Arena del barrio porteño de Villa Crespo. Fueron 15 mil los presentes para ver al Salmón, que tocó sus clásicos y deleitó al público. Uno de los momentos más curiosos de la noche fue cuando la banda se retiró del escenario por unos pocos minutos.

Luego de tocar prácticamente toda la lista de temas, Andrés y su banda se retiraron del escenario y antes de los bieses se produjo un momento espontáneo en el Movistar Arena. Una inmensa mayoría de los presentes comenzó a cantar contra Claudio Tapia, en claro repudio a su gestión al frente de la AFA.

Tweet placeholder

Fuerte respaldo a Tapia por parte del Ascenso

Mientras se desarrollaba el recital de Andrés Calamaro en el Movistar Arena, las redes sociales de muchos equipos del Ascenso salieron a respaldar con un comunicado caso orquestado su apoyo a Tapia. Claramente, el presidente de la casa madre del fútbol argentino atraviesa un momento de cuestionamientos y necesita mostrar dónde está su fuerza y, como siempre, fueron los clubes del Ascenso.

Habló Tapia

ver también Alberto Fernández agigantó la polémica del momento sobre Rosario Central, Estudiantes y la AFA: “Los partidos se ganan en la cancha”

Durante la ceremonia de los Premios Alumni, donde recibió el galardón de platino (se entregó por primera vez en la historia), el puntano de 58 años fue autocrítico con respecto a lo que deben corregir: “Las luchas se dan desde adentro, no desde afuera. Acá todos sabemos que hay muchísimas cosas para mejorar, pero también sabemos que los únicos que le dan al fútbol argentino lo que realmente tiene valor son los jugadores, los técnicos y los dirigentes que hacen un esfuerzo para armar equipos y torneos competitivos donde todos tengan la misma posibilidad”.

Publicidad

Publicidad

El ex integrante del Sindicato de Camioneros le envió un mensaje a Verón y todo Estudiantes: “Hay algunos que por ahí se olvidan de que jugaron dos días antes que Barracas Central y estaban afuera del reducido. Porque no ganó Huracán ni Belgrano clasificaron y tienen la posibilidad de pelear el torneo. Este es el futbol argentino”, exclamó respecto a la manera en la que consiguieron llegar a los Playoffs del Torneo Clausura, y que es uno de los pocos clubes que, públicamente, pide un cambio en el fútbol argentino.

DATOS CLAVE