River hoy: se complica la vuelta de Echeverri, decisión de Atlético Mineiro con Fausto Vera y salida de Ledesma

Aunque en los últimos dos días el mundo estuvo pendiente del sorteo de los grupos del Mundial 2026 y el posterior anuncio del calendario de juego, en River no han dejado de trabajar en la planificación y el armado del plantel con el que necesariamente deberán mejorar el año próximo lo hecho en este 2025.

Marcelo Gallardo tomó la decisión de dar inicio a la pretemporada el próximo 20 de diciembre, antes que la amplia mayoría de los equipos que integran la Liga Profesional, y por ello también la necesidad de comenzar a cerrar refuerzos y definir la situación de futbolistas que podrían dejar el equipo.

Se complicó la llegada de Echeverri

Aunque en Manchester City no están conformes con el rodaje que está teniendo en Bayer Leverkusen, pudiendo tomar la decisión de cancelar el préstamo, y el jugador ya expresó el deseo de regresar a River, la posibilidad no termina de cerrar al City Group.

Para el conglomerado empresario sería mucho mejor opción que Claudio Echeverri complete la segunda mitad de la temporada en el Girona de España. Según el periodista Sebastián Srur en Radio Continental, hubo un contacto entre los empresarios y el representante de Echeverri, Enzo Montepaone, para manifestarle que la idea es que siga jugando en el fútbol europeo.

El City Group prefiere ceder a Echeverri al Girona, equipo español de su propiedad. (Getty).

Buenas noticias sobre Fausto Vera

Fausto Vera, uno de los futbolistas que interesa a Marcelo Gallardo para reforzar la mitad de la cancha, fue notificado por Atlético Mineiro de que no será tenido en cuenta para 2026, abriéndole las puertas para que pueda negociar una salida sin ningún tipo de traba.

Del lado de River están enterados de la postura de Jorge Sampaoli en Brasil y el panorama es cada vez más positivo, mientras las negociaciones continúan y ya preparan una primera oferta.

Jeremías Ledesma negocia con Rosario Central

Jeremías Ledesma es uno de los integrantes del actual plantel de River que no conforme con su papel en el equipo, relegado como suplente de Franco Armani, ya planteó su deseo de buscar nuevo destino. La novedad en ese sentido es que desde Rosario Central comenzaron ya a negociar la posibilidad de propiciar esa salida.

Según la información del periodista Germán García Grova, la dirigencia del Canalla abrió negociaciones para contratar a Ledesma, quien es un futbolista surgido de sus inferiores y logró el título de la Copa Argentina 2018. En River están dispuestos a transferirlo, ya que buscan recuperar parte de lo que se invirtió para que llegue al club desde Cádiz de España.

