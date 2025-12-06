Franco Colapinto expresó su frustración tras ser último en la Qualy del GP de Abu Dhabi: “Todo el día peleando con lo mismo”

Al igual que sucedió durante todo el fin de semana, Franco Colapinto y Pierre Gasly se encontraron con un Alpine que no estuvo competitivo y ambos se fueron eliminados temprano en la clasificación. El francés fue cuatro décimas más rápido que el argentino, una tónica que también se repitió, pero a ninguno le alcanzó.

Una vez terminada la actividad del sábado para él, Franco Colapinto se dirigió a la prensa para tratar de explicar lo sucedido, especialmente tras fallos propios que le hicieron perder dos vueltas lanzadas por exceder límites de pista. “Hice dos track limits, no tenía grip atrás otra vez. Estuve todo el día peleando con lo mismo, cambiamos un par de cosas y no tengo el grip que necesito“, explicó Colapinto.

“Es raro, en FP1 arranqué bien, estaba ahí, cerca. Después de la FP1 a la Qualy mejoré menos de un segundo, que con la mejora de pista, la pista más fría, menos nafta y más motor debería ser mucho más”, reflexionó el argentino. Y cerró diciendo: “No entiendo bien por qué no puedo extraer más en la qualy, así que a trabajar para mañana ahora y terminar lo mejor que se pueda en la carrera.”

Franco Colapinto no encontró nunca el auto y largará desde el fondo en Abu Dhabi.

Parrilla de salida del GP de Abu Dhabi

Max Verstappen (Red Bull Racing) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Fernando Alonso (Aston Martin) Gabriel Bortoleto (Sauber) Esteban Ocon (Haas) Isack Hadjar (Racing Bulls) Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) Ollie Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Liam Lawson (Racing Bulls) Kimi Antonelli (Mercedes) Lance Stroll (Aston Martin) Lewis Hamilton (Ferrari) Alex Albon (Williams) Nico Hülkenberg (Sauber) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine)

Datos clave

Franco Colapinto quedó último (20º) en la Qualy 1 del Gran Premio de Abu Dhabi, la última de la temporada 2025 .

quedó en la del Gran Premio de Abu Dhabi, la última de la temporada . El argentino reconoció su mal desempeño en la clasificación, señalando que debería haber mejorado más.

Franco Colapinto perdió dos vueltas cronometradas por exceder los límites de la pista en la Curva 1.

