Solicitud de divorcio y una amante: el escándalo que involucra a una ganadora de Roland Garros y a un campeón del mundo

A fines de 2014, luego de ser campeón del mundo con la Selección de Alemania, Bastian Schweinsteiger comenzó a salir con Ana Ivanovic, la tenista oriunda de Serbia. A comienzos de 2015 formalizaron la relación y se convirtieron en una de las parejas más icónicas del deporte. En 2018 nació el primer hijo y un año más tarde el segundo.

Luego de varios rumores de ruptura, Ana Ivanovic y Bastian Schweinsteiger le pusieron fin a su relación. La ex tenista le solicitó el divorcio el ex futbolista alemán y además la tenencia de los dos chicos. Según informó el prestigioso medio alemán Bild, la serbia habría encontrado en el mes de junio a su esposo a los besos con quien sería su amante y ese fue uno de los detonantes para concluir el vínculo sentimental entre ambos.

Bastian Schweinsteiger y Ana Ivanović en 2024. (Foto: Getty).

La gran carrera de Bastian Schweinsteiger

El alemán fue uno de los mejores volantes de las últimas dos décadas. Se lució con la camiseta de Bayern Munich, club al que representó entre 2002 y 2015, para luego pasar brevemente por Manchester United y Chicago Fire.

En 2019 puso punto final a su trayectoria en la que conquistó nada más y nada menos que 26 títulos, entre ellos la Bundesliga, la Champions League, el Mundial de Clubes, la Eurocopa y la Copa del Mundo, estos dos últimos con la camiseta de la Selección de Alemania.

Ana Ivanovic, una extraordinaria tenista

Ivanovic se consolidó rápidamente como una de las mejores jugadoras en un circuito dura que tenía a Serena y Venus Williams como dos de las grandes figuras, pero también estaban Maria Sharapova y Dinara Safina -entre otras- que también se destacaban. Tras ser campeona en 2005, la serbia ganó un título en 2006, tres en 2007 e inició 2008 de gran manera al ganar Indian Wells.

Ese mismo año fue campeona de su único Grand Slam: Roland Garros, en el que venció a Safina en la final. Entre finales de 2008 y 2014 ganó siete títulos más, pero el tramo final fue duro producto de las lesiones sufridas. Cabe destacar que fue número 1 del ranking de la WTA durante 12 semanas.

